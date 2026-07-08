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Británia si predvolala diplomata Teheránu pre útok nožom na novinára
Reuters informuje, že britskí poslanci vlani uviedli, že Irán predstavuje významnú a rozsiahlu hrozbu pre Britániu.
Autor TASR
Londýn 8. júla (TASR) - Británia si v utorok predvolala iránskeho chargé d‘affaires po tom, čo súd uložil väzenské tresty dvom rumunským štátnym príslušníkom za útok nožom na novinára iránskeho pôvodu v Londýne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Britské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení uviedlo, že predvolanie nadväzuje na odsúdenie rumunských občanov za ich úlohu pri útoku na novinára televízneho kanála Iran International Pouriu Zeraatiho v marci 2024. Zeraatiho pri tomto útoku neďaleko jeho domu v juhozápadnom Londýne trikrát bodli do nohy.
„Sudca dospel k záveru, že tento útok bol vykonaný v mene iránskeho štátu. Ide o ďalší prípad v rámci dlhodobého vzorca nepriateľských aktivít iránskych spravodajských služieb na území Spojeného kráľovstva,“ tvrdí rezort.
Konanie Iránu sa podľa britského ministerstva snaží podkopať suverenitu a bezpečnosť Spojeného kráľovstva a je absolútne neprijateľné. Irán musí okamžite ukončiť tieto činnosti, dodalo.
Súd minulý týždeň v prípade tohto útoku na novinára odsúdil Nanditu Badeu na osem rokov väzenia a Georga Stanu na 12 rokov väzenia. Obaja tvrdili, že sú v prípade obvinenia z úmyselného ublíženia na zdraví nevinní.
Reuters informuje, že britskí poslanci vlani uviedli, že Irán predstavuje významnú a rozsiahlu hrozbu pre Britániu. Iránske veľvyslanectvo v Londýne odmietlo tieto „nepodložené, politicky motivované a nepriateľské obvinenia“.
Britské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení uviedlo, že predvolanie nadväzuje na odsúdenie rumunských občanov za ich úlohu pri útoku na novinára televízneho kanála Iran International Pouriu Zeraatiho v marci 2024. Zeraatiho pri tomto útoku neďaleko jeho domu v juhozápadnom Londýne trikrát bodli do nohy.
„Sudca dospel k záveru, že tento útok bol vykonaný v mene iránskeho štátu. Ide o ďalší prípad v rámci dlhodobého vzorca nepriateľských aktivít iránskych spravodajských služieb na území Spojeného kráľovstva,“ tvrdí rezort.
Konanie Iránu sa podľa britského ministerstva snaží podkopať suverenitu a bezpečnosť Spojeného kráľovstva a je absolútne neprijateľné. Irán musí okamžite ukončiť tieto činnosti, dodalo.
Súd minulý týždeň v prípade tohto útoku na novinára odsúdil Nanditu Badeu na osem rokov väzenia a Georga Stanu na 12 rokov väzenia. Obaja tvrdili, že sú v prípade obvinenia z úmyselného ublíženia na zdraví nevinní.
Reuters informuje, že britskí poslanci vlani uviedli, že Irán predstavuje významnú a rozsiahlu hrozbu pre Britániu. Iránske veľvyslanectvo v Londýne odmietlo tieto „nepodložené, politicky motivované a nepriateľské obvinenia“.