Británia si predvolala veľvyslanca Číny pre manévre v okolí Taiwanu

Londýn 10. augusta (TASR) - Britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová si v stredu predvolala čínskeho veľvyslanca v Británii, aby vysvetlil "agresívne správanie" Pekingu a eskaláciu nedávnych krokov Číny namierených proti Taiwanu. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Veľvyslanec Čeng Ce-kuang má objasniť najnovšie kroky Číny, ktorá počas vojenských cvičení vypálila rakety smerom k Taiwanu a jej lietadlá prenikli do taiwanského vzdušného priestoru.



"Spojené kráľovstvo a jeho partneri z G7 nedávno ostro odsúdili eskaláciu napätia v okolí Taiwanu zo strany Číny," uvádza sa vo vyhlásení Trussovej. “V posledných mesiacoch sme boli svedkami čoraz agresívnejšieho správania a rétoriky Pekingu, ktoré ohrozujú mier a stabilitu v regióne,“ napísala šéfka britskej diplomacie. Vyzvala Čínu, aby všetky nezhody "vyriešila mierovými prostriedkami, bez hrozby alebo použitia sily alebo nátlaku".



Situácia v oblasti sa vyostrila po tom, ako 2. augusta pricestovala na Taiwan predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová. Čínu táto cesta rozhnevala, keďže tento samosprávny ostrov považuje za súčasť svojho územia.



Peking v reakcii na návštevu Pelosiovej začal o dva dni neskôr v Taiwanskom prielive vojenské manévre, ktoré mali pôvodne trvať do nedele, no Čína oznámila ich predĺženie. Podľa taiwanských predstaviteľov cvičenia porušujú pravidlá stanovené Organizáciou Spojených národov, narúšajú územnú suverenitu Taiwanu a sú priamou hrozbou pre leteckú a námornú dopravu.