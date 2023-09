Británia si pripomenula výročie úmrtia kráľovnej Alžbety II.

Londýn 8. septembra (TASR) - Británia si v piatok pripomenula prvé výročie úmrtia kráľovnej Alžbety II. Novým kráľom sa ešte v deň panovníčkinej smrti stal jej syn Karol III., i keď slávnostnú korunováciu mal až tohto roku v máji, informuje TASR.



Agentúra AP píše, že 74-ročný monarcha si výročie pripomenul spolu s manželkou Kamilou na škótskom zámku Balmoral, kde jeho matka zomrela. Kráľovský pár sa zúčastnil na spomienkovej bohoslužbe v neďalekom kostolíku, kde sa zosnulá kráľovná modlievala.



V krátkom vyhlásení Karol ocenil ľudí za "obrovskú náklonnosť", ktorú preukazovali jeho matke, a tiež podporu, ktorú počas uplynulého roka dostával spolu so manželkou od verejnosti.



Karolov najstarší syn a následník trónu princ William sa s manželkou Catherine zúčastnili na spomienkovej bohoslužbe v Katedrále svätého Dávida v západnom Walese.



Williamov mladší brat Harry bol podľa fotografie zverejnenej neznámou osobou na sociálnej sieti spozorovaný pri odchode z Kaplnky svätého Juraja na Windsorskom hrade, v ktorej je kráľovná pochovaná. Spolu s manželkou Meghan sa cez víkend zúčastnia na športových hrách pre vojakov so zdravotným postihnutím Invictus Games v Nemecku, ktoré Harry založil.



Harry prišiel do Londýna už vo štvrtok, aby sa zúčastnil na charitatívnom podujatí sponzorovanom nadáciou WellChild. Tá zabezpečuje ťažko chorým deťom liečbu v domácich podmienkach namiesto nemocnice. Podľa Harryho by zosnulá kráľovná bola na tento projekt hrdá. "Viem, že presne po roku sa dnes večer na nás všetkých pozerá zhora, je šťastná, že sme spolu, a svieti svojím svetlom na toto neuveriteľné spoločenstvo," povedal účastníkom podujatia.



Alžbeta II. zomrela 8. septembra 2022 vo veku 96 rokov na škótskom zámku Balmoral. Bola najdlhšie vládnucou britskou panovníčkou, na trón nastúpila ako 25-ročná po smrti svojho otca Juraja VI. Vládla 70 rokov, väčšina žijúcich Britov tak až do vlaňajšieho 8. septembra iného panovníka v krajine nezažila. Počas desaťdňového oficiálneho obdobia smútku sa v Londýne vlani v septembri zišli desaťtisíce ľudí, aby jej vzdali hold.