Británia si pripomína 200. výročie narodenia Florence Nightingalovej

Londýn 12. mája (TASR) - Británia si v utorok pripomenula 200. výročie narodenia priekopníckej ošetrovateľky Florence Nightingalovej.



Westminsterské opátstvo za ňu odslúžilo oslavnú omšu, pričom chrám bol vyzdobený do modra - na počesť sestier britskej Národnej zdravotníckej služby (NHS), ktoré sa momentálne starajú o ľudí infikovaných novým druhom koronavírusu.



"Je to špeciálna príležitosť. Vieme však, že sestry sú vystavené každodennému náporu a modlíme sa za ne," uviedol dekan opátstva David Hoyle, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a ďalšie ošetrovateľské inštitúcie si taktiež pripomenuli toto výročie ako Medzinárodný deň zdravotných sestier.



Nightingalová, ktorá sa vyškolila za ošetrovateľku v Nemecku, sa preslávila ešte počas svojho života po tom, ako sa hrdinsky starala o vojakov zranených v Krymskej vojne (1853-56).



Britské Národné vojenské múzeum vo vyhlásení uviedlo, že Nightingalová "položila základy moderného ošetrovateľstva".



"Po zvyšok svojho života (po Kryme) pokračovala v kampani za zlepšenie sanitárnych podmienok vo vojenských i civilných nemocniciach," vyhlásilo múzeum.



Stovky zdravotných sestier sa zvyčajne zúčastňujú vo Westminsterskom opátstve na každoročnej bohoslužbe na počesť Nightingalovej, ktorá zomrela v roku 1910, pričom majú pri sebe jej typickú "Nightingalovej lampu".



Koronavírusovému ochoreniu COVID-19 podľahlo už viac než 100 britských ošetrovateliek, lekárov a ďalších členov zdravotníckeho personálu.



Vláda pomenovala po Nightingalovej niekoľko nových nemocníc na liečbu COVID-19 v Londýne a iných mestách.