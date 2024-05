Británia si pripomína prvé výročie korunovácie kráľa Karola III.

Londýn 6. mája (TASR) — Británia si v pondelok pripomína prvé výročie korunovácie kráľa Karola III., ktorý nastúpil na trón po smrti svojej matky Alžbety II. Pri tejto príležitosti však nie sú naplánované žiadne oficiálne podujatia, uviedla agentúra AFP.



Buckinghamský palác na Instagrame uviedol, že počas víkendu sa okrem iného konala bohoslužba, kočový sprievod centrom Londýna, prelet lietadiel a koncert na Windsorskom zámku. Zverejnil aj video s vybranými okamihmi vlaňajšej korunovácie. Príspevok končí otázkou: „Aká je vaša obľúbená spomienka na víkend?“.



Na poludnie miestneho času zaznelo na počesť korunovácie v Green Parku v Londýne 41 sálv, ďalších 62 odpálili o hodinu neskôr z Tower of London a zo City of London. Nechýbali ani salvy z hradov v Cardiffe, Edinburghu a Hillsboroughu.



Kráľovský pár dostal počas víkendu aj tzv. Coronation Roll, ručne písaný oficiálny protokol o korunovácii. Okrem papierovej verzie ho majú k dispozícii aj v digitálnej podobe, ktorá je verejne prístupná.



Začiatkom januára tohto roka kráľovský palác oznámil, že Karol III. bude musieť podstúpiť operáciu prostaty. Vo februári prišlo oznámenie, že počas operácie mu lekári zistili rakovinu, jej druh však palác nekonkretizoval. Kráľ preto na určitý čas prerušil výkon svojich verejných povinností.



Prieskum spoločnosti Ipsos pre denník Daily Mail zaznamenal v čase prvého výročia korunovácie mierny nárast osobnej popularity kráľa na úrovni 56 percent. Jeho syn a následník trónu princ William s manželkou Catherine zostávajú so 69 percentami najobľúbenejšími členmi kráľovskej rodiny.