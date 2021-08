Šíriteľmi delta variantu môžu byť podľa štúdie aj plne zaočkovaní

Londýn 19. augusta (TASR) - Ľudia plne zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 môžu byť šíriteľmi delta variantu koronavírusu. Vakcíny im však poskytujú vyššiu mieru ochrany ako v prípade nezaočkovaných ľudí. Vyplýva to z výsledkov štúdie, ktoré vo štvrtok na svoje webovej stránke zverejnila Oxfordská univerzita.



Štúdia, na ktorej spolupracovali britské ministerstvo zdravotníctva a britský štatistický úrad (ONS), potvrdila, že vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech a AstraZeneca poskytujú dobrú úroveň ochrany aj proti delta variantu. Ich účinnosť je však v tomto prípade nižšia ako proti alfa variantu.



Osoby, ktoré boli zaočkované až po prekonaní ochorenia COVID-19, mali podľa vedcov ešte vyššiu úroveň ochrany ako tí, ktorí covid pred očkovaním nemali.



Plne zaočkované osoby nakazené variantom delta však mali v tele podobné množstvo vírusu ako nezaočkovaní ľudia. Pri alfa variante bolo toto množstvo vírusu výrazne nižšie.



"Nepoznáme, do akej miery môžu nákazu šíriť osoby nakazené covidom po zaočkovaní," povedala profesorka v odbore lekárskej štatistiky a epidemiológie Sarah Walkerová.



To, že v tele môžu mať vyššie množstvo vírusu, však podľa nej potvrdzuje, že ľudia, ktorí ešte nie sú zaočkovaní, nemusia byť pred delta variantom chránení v takej miere, ako vedci predpokladali.



"Preto je nevyhnutné, aby sa dalo zaočkovať čo najviac ľudí," dodala.



"Očkovanie znižuje možnosť nákazy ochorením COVID-19, úplne ju však neodstráni," povedal odborník z Oxfordskej univerzity Koen Pouwels.



Štúdia porovnávala mieru ochrany pred nákazou v období pred 17. májom tohto roka a po ňom – keď sa variant delta stal v Británii dominantným.



Vedci odobrali vzorky od viac ako 384.000 osôb v období od 1. decembra 2020 do 16. mája 2021 a následne od viac ako 358.000 ľudí v období od 17. mája do 1. augusta tohto roka.



Odborníci budú vývoj pandémie v Spojenom kráľovstve naďalej monitorovať. Bez takýchto hromadných prieskumov je podľa Walkerovej "nemožné odhadnúť vplyv očkovania na šírenie bezpríznakových prípadov nákazy".



Tieto osoby môžu byť podľa profesorky zdrojmi ďalšieho šírenia epidémie, "najmä ak si ľudia, ktorí už boli zaočkovaní, mylne myslia, že sa covidom nakaziť už nemôžu".



V Británii je v súčasnosti proti koronavírusu plne zaočkovaných viac ako 40.987.000 ľudí, napísala vo štvrtok na svojej webovej stránke stanica Sky News.