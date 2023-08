Británia: Smrť Prigožina by mala destabilizačný vplyv na vagnerovcov

Londýn 25. augusta (TASR) - Úmrtie Jevgenija Prigožina, šéfa žoldnierskej Vagnerovej skupiny, by s istotou malo hlboký destabilizačný vplyv na túto skupinu. Uviedlo to v piatok britské ministerstvo obrany, informuje TASR.



Súkromné lietadlo typu Embraer Legacy 600, ktoré malo patriť Prigožinovi, sa vo štvrtok zrútilo v Tverskej oblasti severne od Moskvy. Ruské úrady oznámili, že Prigožin bol na zozname cestujúcich, z ktorých haváriu nikto neprežil.



"Nie je k dispozícii jednoznačný dôkaz, že Prigožin bol na palube a (šéf vagnerovcov) je známy tým, že dodržiava mimoriadne bezpečnostné opatrenia," píše britské ministerstvo obrany. To, že tento podnikateľ zahynul, je však podľa neho vysoko pravdepodobné.



Rezort obrany uviedol, že Prigožinove osobnostné vlastnosti ako hyperaktivita, mimoriadna trúfalosť, úsilie dosiahnuť výsledky a mimoriadna brutalita sa šírili Vagnerovou skupinou a je nepravdepodobné, že sa mu v tom vyrovná ktokoľvek z nasledovníkov.



Medzera vo vedení by sa mohla podľa ministerstva ešte prehĺbiť v spojitosti so správami, že pri nehode lietadla prišli o život aj spoluzakladateľ vagnerovcov Dmitrij Utkin a šéf logistiky Valerij Čekalov.