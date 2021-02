Británia smúti za 100-ročným Moorom minútou ticha, potleskom a kvetmi

Londýn 3. februára (TASR) - Britský parlament si v stredu minútou ticha uctil pamiatku zosnulého sira Toma Moora, 100-ročného britského vojnového veterána, ktorý sa stal národným hrdinom pre svoju výnimočnú finančnú zbierku na pomoc zdravotníkom počas pandémie. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Poslanci v Dolnej snemovni počas minúty ticha sklonili hlavy. Zišli sa na pravidelnom týždennom zasadnutí otázok a odpovedí s premiérom Borisom Johnsonom.



Johnson vyzval krajinu, aby spoločne o 18.00 h londýnskeho času (19.00 h SEČ) zatlieskala bývalému vojakovi prezývaného aj Kapitán Tom a vzdala poctu jeho rekordným úspechom.



"Všetci máme teraz príležitosť prejaviť uznanie jemu a všetkému, čo obhajoval a v čo veril," uviedol premiér.



"Preto vyzývam každého, aby sa dnes večer o 18.00 h zapojil do celoštátneho potlesku Kapitánovi Tomovi a všetkým zdravotníkom, pre ktorých vyzbieral peniaze," dodal Johnson.



Moore vyzbieral takmer 33 miliónov libier (37 miliónov eur) na charitu pre štátny zdravotný systém v Spojenom kráľovstve - splnil totiž svoj záväzok, že do svojich 100. narodenín vlani v apríli prejde s chodúľkou svoju záhradu po dĺžke 100-krát.



Získal si tým srdcia Britov, pretože práve vtedy znášali prvý vlaňajší lockdown. Jeho činom sa inšpirovalo mnoho ďalších zbierok peňazí, ktoré išli štátom riadenej Národnej zdravotnej službe (NHS).



Za života sa Kapitán Tom dočkal aj iných uznaní. Kráľovná Alžbeta II. ho povýšila na rytiera a špeciálny obrad sa konal vonku na Windsorskom zámku.



Panovníčka (94) poslala rodine zosnulého súkromný sústrastný list.



Moore zomrel v utorok v nemocnici v meste Bedford v južnom Anglicku, kde ho liečili na zápal pľúc a testovali pozitívne na koronavírus.



V blízkej dedine Marston Moreteyne, kde Moore žil, susedia smútili a pri jeho dome položili záplavu kvetov.



"Prvý lockdown bol veľmi ťažký pre každého, ale myslím si, že dedina dostala skutočnú vzpruhu, on bol pre nás skutočnou vzpruhou," povedala pre AFP susedka Lucy Handleyová.



Pocty však prúdili z celého sveta, napríklad z Bieleho domu a od generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa. Moora označili za "inšpiratívneho".



Londýnske sídlo britského premiéra na Downing Street spustilo vlajku na pol žrde, známe miesta ako Londýnske oko a štadión Wembley boli vysvietené na Moorovu počesť.