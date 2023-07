Spevák Elton John svedčil na súde v prospech herca Kevina Spaceyho

Londýn 17. júla (TASR) - Britský popový spevák a skladateľ Elton John v pondelok na súdnom pojednávaní svedčil v prospech herca Kevina Spaceyho, ktorý čelí obvineniam zo sexuálneho obťažovania. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Spacey údajne agresívne chytil za rozkrok šoféra počas cesty na ples, ktorý sa podľa obete uskutočnil v roku 2004 alebo 2005 v dome Eltona Johna v meste Windsor neďaleko Londýna. Herec mužovo tvrdenie poprel tým, že na galavečere u Johna bol len raz, a to v roku 2001.



Johnov manžel David Furnish predtým vypovedal, že si prezrel fotografie hostí z týchto akcií a Spacey sa na galavečere objavil len raz, a to v roku 2001. John dosvedčil, že herec strávil noc po plese v ich dome. Taktiež potvrdil, že Spacey si na dražbe, ktorá sa konala v ten večer pre Nadáciu Eltona Johna pre AIDS, kúpil auto Mini Cooper.



Hoci Spacey priznal, že na večierku sa pilo veľa alkoholu a urobil aj nejaký "nešikovný krok" v súvislosti s istým mužom, obvinenie z obchytkávania rozkroku šoféra odmietol. Dodal, že mal styk s ďalšími dvoma mužmi, ktorí s tým najprv súhlasili, avšak neskôr to oľutovali.



Spacey (63) sa priznal k desiatke obvinení týkajúcich sa sexuálneho obťažovania. Jedno obvinenie sa týka znásilnenia.



Hercovu úspešnú kariéru zastavili v roku 2017 obvinenia herca Anthonyho Rappa, ktorého vraj ešte ako tínedžera Spacey sexuálne obťažoval v 80. rokoch 20. storočia. Spacey toto obvinenie odmietol.