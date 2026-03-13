< sekcia Zahraničie
Británia: Spojenci Kyjeva by mali vyvíjať tlak na Rusko
USA v noci na piatok dočasne povolili predaj ruskej ropy, ktorá je v súčasnosti naložená na lodiach a v tranzite.
Autor TASR
Londýn 13 . marca (TASR) - Spojenci Ukrajiny by podľa Británie by mali pokračovať vo vyvíjaní tlaku na Rusko po tom, čo Spojené štáty čiastočne zmiernili sankcie na prepravu ruskej ropy. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Všetci partneri by mali naďalej vyvíjať tlak na Rusko a jeho vojenské prostriedky. Naša podpora Ukrajine oslabuje schopnosť Ruska viesť vojnu po celom svete, a to tak z vojenského, ako aj z finančného hľadiska,“ uviedol hovorca britského premiéra Keira Starmera. „Najlepším spôsobom, ako naďalej zabrániť Rusku v podpore nepriateľských aktérov, je pokračovať v našom spoločnom tlaku a ukončiť vojnu na Ukrajine,“ dodal.
USA v noci na piatok dočasne povolili predaj ruskej ropy, ktorá je v súčasnosti naložená na lodiach a v tranzite. Opatrenie bude v platnosti do 11. apríla. Podľa amerického ministra financií Scotta Bessenta je cieľom zvýšiť globálny dosah existujúcich dodávok. ""
Bessent ešte minulý piatok uviedol, že Spojené štáty by mohli zrušiť sankcie na predaj ruskej ropy s cieľom zmierniť problémy s dodávkami spojené s vojnou s Iránom.
