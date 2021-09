Británia, Spojené štáty a Austrália uzatvorili spoločnú obrannú zmluvu

Londýn 16. septembra (TASR) – Británia, Spojené štáty a Austrália oznámili v stredu, že podpísali zvláštnu bezpečnostnú zmluvu o zdieľaní pokročilých obranných technológií so snahou kontrovať Číne. Informuje o tom stanica BBC.



Toto partnerstvo zároveň umožní Austrálii po prvý raz zostrojiť ponorky na atómový pohon. Trilaterálna zmluva s názvom AUKUS bude tiež zahŕňať spoluprácu v oblasti umelej inteligencie, kvantových technológií a kybernetiky.



Táto trojica krajín je znepokojená narastajúcou silou Číny a jej vojenskou prítomnosťou v Indo-Pacifiku. V dôsledku tohto paktu Austrália zároveň zrušila zmluvu na stavbu ponoriek navrhnutých vo Francúzsku.



Francúzsko v roku 2016 získalo kontrakt na zostrojenie 12 ponoriek pre austrálske námorné sily v hodnote 31 miliárd eur. Išlo o najväčší obranný kontrakt zo strany Austrálie. Projekt sa však oneskoril najmä z dôvodu požiadavky Canberry, aby mnohé komponenty pochádzali z miestnych zdrojov.



Americký prezident Joe Biden, britský premiér Boris Johnson a austrálsky ministerský predseda Scott Morrison vydali spoločné vyhlásenie o začiatku tohto nového bezpečnostného partnerstva.



„Prvou iniciatívou v rámci zmluvy AUKUS bude podpora Austrálie pri nadobudnutí atómových ponoriek pre Kráľovské austrálske vojenské námorníctvo. Tento potenciál posilní obranu našich spoločných hodnôt a záujmov,"uvádza sa v predmetnom vyhlásení.



V jeho znení sa ďalej tvrdí, že indo-tichomorský región zahŕňa potenciálne ohniská konfliktov vrátane nevyriešených územných nárokov, teroristickej hrozby a problémov s organizovaným zločinom.



Francúzska vláda vo štvrtok rozhodnutie Austrálie zostrojiť atómové ponorky s pomocou USA a Británie, a nezakúpiť ich od francúzskej firmy, označila za „poľutovaniahodné", informovala tlačová agentúra AFP.



Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová medzitým vyhlásila, že jej krajina nezruší desaťročia platný zákaz vstupu ponoriek s jadrovým pohonom do novozélandských vôd. Zákaz platí od roku 1985.



Ardernová tvrdí, že nové obranné partnerstvo medzi Britániou, Spojenými štátmi a Austráliou je zamerané predovšetkým na technológiu a obrannú výzbroj. Podľa nej to nenaruší vzťahy Nového Zélandu s týmito krajinami a Kanadou - tvoriacimi alianciu spravodajských služieb s názvom Five Eyes.