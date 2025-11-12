< sekcia Zahraničie
Británia sprísni obmedzenia vývozu ruského zemného plynu
Británia v októbri uvalila sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti — Lukoil a Rosnefť, ako aj na 51 tankerov z tzv. ruskej tieňovej flotily.
Autor TASR
Londýn 12. novembra (TASR) - Británia plánuje budúci rok sprísniť obmedzenia vývozu ruského zemného plynu s cieľom zvýšiť tlak na Rusko, aby ukončilo vojnu na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Ruský skvapalnený zemný plyn (LNG) bude vystavený zákazu prístupu k britským námorným službám, ako je poistenie a doprava. Tento krok zabráni využívaniu britských služieb na vývoz ruského LNG do tretích krajín, pričom dovoz do samotnej Británie krajina zakázala už v roku 2023. Spomínaný nový zákaz Británia zavedie v priebehu roka 2026 spolu s ďalšími európskymi krajinami.
Britská ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová okrem toho oznámila, že Británia poskytne Ukrajine pomoc vo výške viac ako 14,8 milióna eur. Pomoc je určená na opravu ukrajinskej energetickej infraštruktúry a na podporu tých, ktorí sú najviac zasiahnutí výpadkami energie pred nadchádzajúcou zimou.
Rusko opakovane útočí na ukrajinskú energetickú infraštruktúru a podľa Cooperovej „eskaluje brutálne útoky na energetické a vykurovacie siete, zatiaľ čo sa (ruský prezident Vladimir) Putin snaží zlomiť Ukrajincov“.
„Putin sa usiluje uvrhnúť Ukrajinu do tmy a chladu s blížiacou sa zimou,“ vyhlásila šéfka britskej diplomacie. „Tieto zbabelé útoky nie sú len útokom na ukrajinskú bezpečnosť, ale aj hrozbou pre hospodársku bezpečnosť, stabilitu a rast Británie“.
DPA informuje, že britská ministerka bude na stretnutí ministrov zahraničných vecí krajín G7 v Kanade presadzovať väčšiu podporu Ukrajiny. Spojenci Ukrajiny dúfajú, že ďalšie ekonomické sankcie, ako napríklad zákaz poskytovania námorných služieb pre ruský LNG, pomôžu prinútiť Rusko pristúpiť k rokovaniam.
Británia v októbri uvalila sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti — Lukoil a Rosnefť, ako aj na 51 tankerov z tzv. ruskej tieňovej flotily. Zároveň vyzvala spojencov, aby prestala kupovať ruskú ropu.
