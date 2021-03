Británia začala štúdiu, zdravých dobrovoľníkov infikujú koronavírusom

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Londýn 7. marca (TASR) - Británia sa stala prvou krajinou, ktorá spustila klinickú štúdiu, v rámci ktorej budú zdraví dobrovoľníci zámerne vystavovaní nákaze novým koronavírusom. Potvrdilo to v nedeľu britské ministerstvo zdravotníctva, píše agentúra DPA.Prvé testy zahŕňajúce dobrovoľníkov, ktorí zatiaľ neboli zaočkovaní proti koronavírusu, sa začali v sobotu v Kráľovskej slobodnej nemocnici v Londýne. Tento program podľa hovorkyne rezortu zdravotníctva ""." priblížila hovorkyňa.Výskumníci vybrali 90 dobrovoľníkov, ktorí sú mladí, zdraví a nehrozí im ťažký priebeh ochorenia COVID-19. Spočiatku ich vedci podrobia najnižšiemu možnému množstvu vírusu, aké je potrebné na to, aby sa človek nakazil. Cieľom štúdie je zistiť, ako imunitný systém reaguje na tento vírus a tiež, akým spôsobom vírusové častice reagujú na okolité prostredie.Ide o prvú štúdiu tohto druhu na svete týkajúcu sa koronavírusu, ako predtým uviedla britská vláda. V minulosti sa podobné testy robili pri výskume očkovania proti chrípke či malárii, no ich účastníci vopred dostali potenciálnu účinnú látku.Klinické štúdie, pri ktorých zdravých jednotlivcov zámerne nakazia patogénom, kritizovali nemeckí vedci. Podľa nich totiž nákaza v laboratóriu nie je totožná s tou v skutočnom živote. Nemecká asociácia výskumných farmaceutických spoločností (VfA) poukázala na neetickosť takýchto štúdií a poznamenala tiež, že môžu priniesť skreslené výsledky. Argumentovala tým, že sa na nej zúčastňujú výlučne mladí a zdraví jedinci a preto nie je isté, či sa jej zistenia budú dať uplatniť aj na starších ľudí.