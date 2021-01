Británia spustila program, ktorý Hongkončanom umožní získať občianstvo

Na archívnej snímke britský premiér Boris Johnson v Londýne 24. decembra 2020. Foto: TASR/AP

Hongkong 31. januára (TASR) - Spojené kráľovstvo v nedeľu spustilo nový vízový program, ktorý miliónom Hongkončanov umožní získať britské občianstvo, informovala agentúra AFP.Držitelia pasov "" (BNO) a ich rodinní príslušníci môžu o nedele prostredníctvom internetu požiadať o víza, ktoré im umožnia žiť a pracovať v Spojenom kráľovstve. Po piatich rokoch budú môcť požiadať o britské občianstvo.Webová stránka so žiadosťami o víza bola spustená v nedeľu o 10.00 h SEČ. Nový program je dostupný pre približne 70 percent z takmer 7,5 milióna obyvateľov Hongkongu, píše AFP." povedal minulý týždeň britský premiér Boris Johnson v súvislosti s novým vízovým programom.Britská vláda túto zmenu v imigračných pravidlách zavádza po tom, ako Čína minulý rok v júni prijala nový zákon o národnej bezpečnosti v Hongkongu. Čína zákon prijala s cieľom potlačiť prodemokratické protesty v Hongkongu, píše AFP.Nový zákon o národnej bezpečnosti v Hongkongu podľa kritikov nerešpektuje princíp "", na základe ktorého mal Hongkong po roku 1997, keď ho Británia vrátila Číne, prisľúbené väčšie slobody, než platia v pevninskej Číne.Čína v piatok oznámila, že prestane uznávať britské pasy, ktoré majú viacerí obyvatelia Hongkongu. Peking takisto oznámil, že pripravuje "".Až 154.000 Hongkončanov by podľa Británie mohlo do krajiny prísť počas tohto roka. V priebehu najbližších piatich rokov by ich mohlo byť až 322.000.