Spustili fond právnej pomoci na podporu Juliana Assangea

Assange si získal medzinárodné renomé vďaka zverejneniu množstva tajných materiálov amerického rezortu diplomacie a obrany.

Londýn 10. januára (TASR) - Britská charitatívna organizácia, ktorá pomáha "informátorom" vo svete, spustila vo štvrtok fond právnej pomoci austrálskemu zakladateľovi webovej stránky WikiLeaks Julianovi Assangeovi, pričom varovala, že jeho vyhostenie z ekvádorskej ambasády v Londýne "môže byť blízko".



Nadácia s názvom Courage Foundation podľa tlačovej agentúry AFP uviedla, že Assangeova situácia na veľvyslanectve Ekvádoru, kde sa nachádza od roku 2012, je "stále viac a viac ohrozená". Ekvádorský prezident Lenín Moreno v decembri vyhlásil, že o Assangeovom osude "je už rozhodnuté". Podľa jeho slov sa Británia zaviazala, že tohto 47-ročného Austrálčana nevydá do žiadnej krajiny, kde by bol jeho život ohrozený.



Ekvádor sa už niekoľko rokov usiluje o zrušenie Assangeovho pobytu na veľvyslanectve po tom, ako Assange zažaloval Quito za obmedzenie prístupu k internetu.



Assange, ktorý si získal medzinárodné renomé vďaka zverejneniu množstva tajných materiálov amerického rezortu diplomacie a obrany, opakovane vyjadril obavy, že by ho Británia mohla vydať na stíhanie do Spojených štátov.



V samotnej Británii mu hrozí stíhanie za porušenie podmienok podmienečného prepustenia po tom, ako utiekol na ekvádorskú ambasádu so zámerom vyhnúť sa extradícii do Švédska, kde ho obvinili zo sexuálneho útoku. Tieto obvinenia však už boli medzičasom premlčané.