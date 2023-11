Británia sťahuje časť zamestnancov z ambasády v Libanone

Londýn 6. novembra (TASR) - Británia sa rozhodla dočasne stiahnuť časť britských zamestnancov zo svojho veľvyslanectva v Libanone. Oznámilo to v pondelok britské ministerstvo zahraničných vecí.



Britský rezort diplomacie už skôr Britom odporučil, aby do Libanonu necestovali, a to pre konflikt susedného Izraela s palestínskym militantným hnutím Hamas ovládajúcim pásmo Gazy. Zároveň vyzval všetkých britských občanov, ktorí sa v tejto krajine stále nachádzajú, aby z nej odišli, dokým tam ešte premávajú komerčné lety.



"Vzhľadom na bezpečnostnú situáciu boli niektorí zamestnanci britského veľvyslanectva a všetci rodinní príslušníci zamestnancov (ambasády) dočasne stiahnutí," uvádza vo svojom vyhlásení rezort diplomacie s tým, že ambasáda naďalej pokračuje v tzv. základnom režime fungovania, pričom poskytuje aj služby pre britských občanov, informuje TASR podľa správy stanice Sky News.



Na izraelsko-libanonských hraniciach dochádza od vypuknutia konfliktu medzi Izraelom a Hamasom prakticky na dennej báze k násilným incidentom, ktoré si už vyžiadali aj obete. Rastú tak obavy, že sa libanonské proiránske militantné hnutie Hizballáh snaží otvoriť na severe Izraela ďalší front, aby tak pomohol Hamasu.