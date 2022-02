Británia sťahuje veľvyslanectvo z Kyjeva do Ľvova

Londýn 19. februára (TASR) - Britské ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že veľvyslanectvo krajiny na Ukrajine sa sťahuje z hlavného mesta Kyjev. Rezort zároveň britským občanom odporučil, aby opustili Ukrajinu, kým ešte budú dostupné komerčné dopravné prostriedky.



Kancelária britskej ambasády v Kyjeve sa spolu s celým personálom dočasne presťahuje do mesta Ľvov, ktoré leží na západe krajiny, dodalo ministerstvo. TASR správu priniesla na základe servisu tlačovej agentúry Reuters.



"Akákoľvek ruská vojenská akcia na Ukrajine by vážne ovplyvnila schopnosť britskej vlády poskytovať konzulárnu pomoc na Ukrajine. Britskí štátni príslušníci by za týchto okolností nemali očakávať zvýšenú konzulárnu podporu alebo pomoc pri evakuácii," zdôraznil rezort diplomacie.



Rusko zhromaždilo na hraniciach s Ukrajinou približne 190.000 vojakov, upozornili v piatok Spojené štáty, tvrdiac, že ide o najväčšiu mobilizáciu armádnych síl od konca studenej vojny, dopĺňa denník The Guardian. Podľa Washingtonu je to nárast o vyše 90.000 vojakov za menej než mesiac.