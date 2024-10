Stanica GB News dostala pokutu za nekritickú reláciu so Sunakom

Londýn 31. októbra (TASR) — Britská konzervatívna televízia GB News, považovaná za obdobu americkej stanice Fox News, musí za porušenie pravidiel nestrannosti v relácii s vtedajším premiérom Rishim Sunakom zaplatiť pokutu 100.000 libier (okolo 120.000 eur). Rozhodol o tom vo štvrtok mediálny regulačný úrad Ofcom, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a DPA.



Sunak bol hosťom televízie 12. februára, keď hodinu odpovedal na otázky z publika i od moderátora. Ofcom však kritizoval skutočnosť, že v premiér nebol konfrontovaný s "primerane širokým rozsahom" iných názorov, keďže moderátor do diskusie s divákmi ani nezasiahol, ani nekládol doplňujúce otázky.



Ofcom preto dospel k záveru, že Sunak tak dostal pred júlovými voľbami, v ktorých jeho konzervatívci utrpeli zdrvujúcu porážku, k dispozícii "zväčša nekritickú" platformu na propagáciu svojej politiky a rozhodnutí vlády.



Riaditeľ GB News Angelos Frangopulos označil pokutu za "priamy útok na slobodu prejavu a žurnalistiky v Spojenom kráľovstve" a oznámil, že jeho stanica sa proti nej odvolá.



Od svojho spustenia v júni 2021 bola GB News opakovane kritizovaná za to, že je platformou pre jednostranné konzervatívne a pravicovo-populistické názory. Jej najznámejším moderátorom je predseda Strany brexitu Nigel Farage. Svoje vlastné programy tam majú viacerí prominentní konzervatívni politici, ako bývalý minister hospodárstva Jacob Rees-Mogg.



Ofcom v minulosti stanicu GB News viackrát upozornil na porušenie pravidiel nestrannosti, pokutu jej však neuložil. Začiatkom tohto roka ju varoval, že pri ďalšom priestupku môžu nasledovať sankcie.



Kanál predtým neuspel so žalobou na Vrchnom súde, od ktorého žiadal, aby dočasne znemožnil Ofcomu sankcionovať ho. Právnici GB News tvrdili, že to môže spôsobiť "nenapraviteľné škody" imidžu televízie.