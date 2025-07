Starmer chce počas rokovaní v Škótsku tlačiť na Trumpa v otázkach Gazy

Londýn 28. júla (TASR) - Na pondelkovom stretnutí v Škótsku chce britský premiér Keir Starmer tlačiť na amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby sa zasadil za obnovenie rokovaní o prímerí medzi Izraelom a Hamasom a prispel tak k ukončeniu utrpenia civilného obyvateľstva v Gaze. Podľa vyhlásenia britskej vlády vydaného v nedeľu neskoro večer budú lídri rokovať aj o uplatňovaní nedávnej obchodnej dohody medzi Spojeným kráľovstvom a USA, ako aj o úsilí ukončiť vojnu Ruska proti Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Bude s ním ďalej diskutovať o tom, čo sa dá ešte urobiť pre urýchlené zabezpečenie prímeria, ukončenie tohto neopísateľného utrpenia a hladomoru v Gaze a oslobodenie rukojemníkov už tak dlho zadržiavaných v krutom zajatí,“ uviedol hovorca Downing Street.



Stretnutie v Trumpovom golfovom stredisku v dedinke Turnberry na juhozápade Škótska sa uskutoční v čase, keď európske krajiny vyjadrujú rastúce znepokojenie nad situáciou v Gaze a keď Starmer čelí domácemu tlaku, aby nasledoval príklad Francúzska a uznal Palestínsky štát.



Trump v nedeľu novinárom povedal, že USA poskytnú Gaze viac pomoci, ale chce, aby aj ostatné krajiny vyvinuli väčšie úsilie. „Nie je to problém Spojených štátov. Je to medzinárodný problém,“ povedal.



Minulý týždeň Spojené štáty a Izrael odstúpili od rokovaní o prímerí v Gaze, pričom americký vyslanec Steve Witkoff obvinil Hamas z blokovania dohody, čo palestínska militantná skupina odmietla.



V nedeľu Izrael vyhlásil „taktickú prestávku“ v bojoch v niektorých častiach Gazy a uviedol, že umožní OSN a humanitárnym agentúram otvoriť bezpečné pozemné cesty na riešenie krízy hladomoru.



Stretnutie Starmera a Trumpa sa uskutoční po tom, ako premiér Spojeného kráľovstva podporil úsilie Jordánska a Spojených arabských emirátov, ktoré v nedeľu zhodili do Pásma Gazy 25 ton humanitárnej pomoci. Vedúci humanitárnych organizácií sú naďalej skeptickí, či takéto dodávky môžu zabezpečiť dostatok potravín pre viac ako dva milióny obyvateľov tejto oblasti.



Rozhovory sa uskutočnia deň po tom, ako USA a Európska únia dosiahli dohodu o ukončení colného sporu a zabránili tak obchodnej vojne.



Americký prezident má ku Škótsku osobný vzťah vďaka svojej matke, ktorá sa narodila na škótskom ostrove Lewis, a opakovane deklaroval svoju náklonnosť k tejto krajine.