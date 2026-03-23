Starmer uvítal správy o rokovaniach USA a Iránu
Autor TASR
Londýn 23. marca (TASR) - Britský premiér Keir Starmer v pondelok uvítal ohlásené rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom o vojne na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Vítam správy o rokovaniach medzi USA a Iránom,“ povedal Starmer pred parlamentným výborom. Podľa jeho slov Británia „vie o tom“, že tieto rokovania prebiehajú. Starmer telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v nedeľu večer, ozrejmil premiérov úrad.
Starmer v pondelok ohlásil, že Británia posiela do Perzského zálivu systémy protivzdušnej obrany, aby zachytávali iránske rakety. „Rýchlo nasadzujeme systémy protivzdušnej obrany krátkeho dosahu v Bahrajne... Kuvajte a Saudskej Arábii,“ upresnil.
Šéf Bieleho domu tvrdí, že USA rokujú s Iránom. Osobitný vyslanec pre Blízky východ Steve Witkoff a jeho zať Jared Kushner podľa jeho slov viedli v nedeľu diskusie s Iráncami a pokračujú aj v pondelok. Trump odmietol prezradiť, s kým predstavitelia rokujú, no zdôraznil, že to nie je najvyšší vodca krajiny Modžtabá Chameneí. Irán „má ešte niekoľko lídrov“, ozrejmil prezident.
„Hovoríme s mužom, ktorý je podľa môjho názoru najrešpektovanejším lídrom,“ zdôraznil Trump. Izraelský predstaviteľ a zdroj oboznámený s touto záležitosťou podľa agentúry Reuters uviedli, že USA vedú rokovania s predsedom iránskeho parlamentu Mohammadom Bákerom Kálíbáfom.
Egypt, Pakistan a štáty Perzského zálivu sprostredkúvajú komunikáciu medzi Washingtonom a Teheránom, no európsky predstaviteľ pre Reuters povedal, že ide skôr o nadviazanie rozhovorov medzi bojujúcimi stranami než formálne sprostredkovateľské snahy.
Existujú „iniciatívy“ na zmiernenie napätia, uviedlo iránske ministerstvo zahraničných vecí podľa agentúry Mehr. Agentúra Fars s odvolaním sa na svoj zdroj ale tvrdí, že neexistuje žiadna priama či nepriama komunikácia so Spojenými štátmi.
