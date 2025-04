Británia: Starmer víta rozhodnutie Najvyššieho súdu o definícii ženy

Londýn 22. apríla (TASR) - Britský premiér Keir Starmer v utorok privítal minulotýždňové rozhodnutie Najvyššieho súdu, podľa ktorého zákon o rovnosti definuje ženu ako niekoho, kto sa biologicky narodil ako žena. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



„Žena je dospelá žena a súd to uviedol úplne jasne,“ povedal Starmer pre britskú televíziu ITV. „V skutočnosti tento rozsudok vítam, pretože si myslím, že prináša ozajstnú jasnosť. Umožňuje tým, ktorí musia vypracovať usmernenia, aby mali naozaj jasno v tom, čo by sa v týchto usmerneniach malo uvádzať,“ dodal.



Starmerove vyjadrenia sa líšia od jeho predošlých názorov, že „transsexuálne ženy sú ženy“. „Nie, rozsudok Najvyššieho súdu jasne stanovil, že v rámci zákona o rovnosti je žena biologickou ženou,“ odpovedal hovorca Starmerovej kancelárie na otázku, či britský premiér naďalej súhlasí so svojimi predošlými vyjadreniami.



Päť sudcov minulý týždeň v stredu rozhodlo, že transrodové osoby s oficiálnym certifikátom, ktorý ich uznáva ako ženy (GRC), v rámci britského zákona o rovnosti nemôžu byť považované za ženy.



Rozsudok tak ukončil spor medzi škótskou vládou a ľudskoprávnou skupinou For Women Scotland (FWS - Pre ženy v Škótsku pozn. TASR). Tá sa odvolala na britský Najvyšší súd, pretože škótsky parlament schválil zákon, podľa ktorého by v zastupiteľstvách škótskych verejných orgánov malo byť 50 percent žien, vrátane transrodových. FWS argumentovala, že zákon by mal negatívne dôsledky pre ženy v krajine.