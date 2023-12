Tajomník britského ministerstva odstúpil pre zákon týkajúci sa Rwandy

Londýn 6. decembra (TASR) - Britský štátny tajomník ministerstva vnútra pre prisťahovalectvo Robert Jenrick odstúpil v stredu z funkcie. Reagoval tak na vládny návrh zákona týkajúci sa dohody o deportácií migrantov do Rwandy. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Poslancom dolnej komory britského parlamentu to oznámil minister vnútra James Cleverly. Samotný Jenrick ako dôvod odstúpenia uviedol "silný nesúhlas" so smerovaním vládnej politiky v oblasti prisťahovalectva, píše spravodajská stanica Sky News.



Podľa agentúry Reuters zmienený návrh zákona obchádza britské alebo medzinárodné zákony týkajúce sa ľudských práv, ktoré by ho mohli blokovať.



Jenrick v liste uviedol, že sa dôsledne zasadzoval za jasný právny akt, ktorý výrazne obmedzuje možnosti domácich a medzinárodných súdov "blokovať alebo podkopávať účinnosť tejto politiky". Podľa neho predmetný návrh však tak ďaleko nezachádza.



"Je to návrh zákona, ktorý je v súlade s legislatívou (Británie). Je spravodlivý a nevyhnutný, pretože ľudia sem prestanú ilegálne chodiť, až keď budú vedieť, že tu nemôžu zostať," povedal Cleverly.



Cleverly v utorok podpísal s Rwandou dohodu, na základe ktorej bude táto východoafrická krajina prijímať migrantov žiadajúcich o azyl v Spojenom kráľovstve. Podľa Cleverlyho zmluva "vyriešila" problémy vznesené najvyšším súdom.



Britský najvyšší súd v novembri rozhodol, že plán vlády posielať niektorých žiadateľov o azyl do Rwandy je nezákonný. Podľa súdu by im hrozilo vo Rwande zlé zaobchádzanie a mohli by ich poslať späť do krajín pôvodu.



Spojené kráľovstvo a Rwanda sa v apríli 2022 dohodli, že časť ilegálnych migrantov pošlú z Británie do Rwandy, kde budú spracúvať ich žiadosti o azyl. Úspešní žiadatelia o azyl by však zostali vo Rwande a nevracali by sa do Británie.