Stav hospitalizovaného princa Philipa sa mierne zlepšil

Buckinghamský palác, archívna snímka Foto: TASR/AP

Londýn 3. marca (TASR) - Manželovi britskej kráľovnej Alžbety II. princovi Philipovi, ktorý je viac ako dva týždne hospitalizovaný, sa mierne zlepšil zdravotný stav. V stredu to oznámila jeho nevesta Camilla, vojvodkyňa z Cornwallu, ktorú citovala tlačová agentúra AFP.Camilla uviedla, že 99-ročnému princovi Philipovi, ktorého v pondelok 1. marca premiestnili do inej, špecializovanej nemocnice na vyšetrenie srdca, "".Manželka následníka britského trónu princa Charlesa však na návšteve očkovacieho centra v Londýne dodala, že Philip ""." povedala. Je to vôbec najdlhší pobyt princa Philipa v nemocnici, čo vzhľadom na jeho vysoký vek zväčšuje obavy o jeho zdravie.Princa Philipa 16. februára najprv prijali do súkromnej Nemocnice kráľa Eduarda VII. v centre Londýna. Buckinghamský palác spočiatku informoval, že tam podľa očakávania zostane "" a že kráčal bez pomoci.Neskôr palác oznámil, že ho liečia na infekciu, viac podrobností neposkytol.V pondelok však princa previezli do štátnej Nemocnice svätého Bartolomeja neďaleko Katedrály svätého Pavla, kde ho čakali vyšetrenia a pozorovanie týkajúce sa "".V roku 2011, keď utrpel zablokovanie koronárnej tepny, mu zaviedli stent (výstuž).Nemocnica svätého Bartolomeja, jedna z najstarších a najznámejších v krajine, má prestížne oddelenie špecializované na srdcovocievne ochorenia.Palác oznámil, že princ Philip podľa očakávania zostane v nemocnici prinajmenšom do konca tohto týždňa.Princ Philip oslávi 10. júna 100 rokov a jeho už aj tak dlhý pobyt v nemocnici vyvoláva znepokojenie.Princ Charles, Philipov najstarší syn, ho v nemocnici navštívil niekoľko dní po hospitalizácii.