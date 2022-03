Británia stiahla svojich sudcov z najvyššieho súdu Hongkongu

Londýn/Hongkong 30. marca (TASR) - Najvyšší súd Spojeného kráľovstva v stredu oznámil, že natrvalo sťahuje svojich sudcov z hongkonského konečného odvolacieho súdu. Ide o reakciu na čínsky zákon o národnej bezpečnosti. TASR informuje na základe správy agentúr AFP a Reuters.



"Sudcovia najvyššieho súdu už nemôžu pôsobiť v Hongkongu bez toho, aby to nevyzeralo tak, že schvaľujú administratívu, ktorá sa odklonila od hodnôt politickej slobody a slobody vyjadrovania," uviedol vo vyhlásení predseda britského najvyššieho súd Robert Reed. Dodal, že on i jeho kolega Patrick Hodge s okamžitou účinnosťou odstúpili z funkcie.



"Nastala zlomová situácia, v ktorej už nie je udržateľné, aby britskí sudcovia sedeli na najvyššom súde v Hongkongu a riskovali legitimizáciu utláčania (občanov)," povedal britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová.



"V Hongkongu pozorujeme systematické porušovanie slobody a demokracie," dodala. Odkedy bol v roku 2020 prijatý zákon o národnej bezpečnosti, tamojší predstavitelia podľa Trussovej podnikajú tvrdé zákroky voči slobode prejavu, tlače a zhromažďovania sa.



Hongkonská ústava umožňuje, aby na tamojšom najvyššom súde pôsobilo aj dovedna 12 nestálych členov súdneho zboru zo zámoria. Dvaja z nich boli dosiaľ práve sudcami z Británie.



AFP konštatuje, že krok Londýna odvolať svojich sudcov z Hongkongu môže vyvolať tlak na Austráliu a Kanadu, aby prijali rovnaké opatrenie.



Británia, ktorá vládla nad Hongkongom vyše 150 rokov a v roku 1997 ho odovzdala pod správu Číny, uviedla, že sporný zákon o národnej bezpečnosti je porušením spoločnej čínsko-britskej deklarácie z roku 1984, ktorá pripravila cestu k prevzatiu Hongkongu Čínou, píše Reuters.



Súčasný zákon o národnej bezpečnosti, ktorý nadobudol v účinnosť v júli 2020, kriminalizuje štyri činy – aktivity považované za protištátnu činnosť, separatizmus, terorizmus a spriahnutie sa so zahraničnými silami. Kritici tvrdia, že zákon má za cieľ umlčať opozíciu a posilniť moc čínskej komunistickej strany. Na základe neho už zatkli viac ako 100 prodemokratických aktivistov. Desiatky z nich sú ešte stále vo väzbe.