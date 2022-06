Stovkám ukrajinských utečencom v Británii hrozí bezdomovectvo

Londýn 17. júna (TASR) - Stovky Ukrajincov, ktorí utiekli pred vojnou do Británie, sú momentálne bez domova alebo im hrozí bezdomovectvo. Tieto prípady sa vyskytli po tom, čo dohodnuté bývanie nebolo po ich príchode do Spojeného kráľovstva dostupné či vhodné alebo došlo k zlyhaniu vzájomnej dohody. TASR informuje na základe štvrtkovej správy agentúr DPA a PA Media.



Ako vyplýva z údajov vlády v Londýne, do 3. júna evidujú celkovo 660 ukrajinských rodín, ktoré sú buď bez domova, alebo sú stratou prístrešia ohrozené. Až 480 z nich pritom tvoria domácnosti s nezaopatrenými deťmi.



Tieto údaje však nepredstavujú skutočný počet rodín bez domova, keďže viac ako štvrtina miestnych úradov na prieskum, ktorý nebol povinný, nereagovala.



Zo spomínaných 660 domácností žila v čase zbierania dát len vyše polovica (345) v dočasných formách ubytovania, medzi ktoré patria hostely či iné zariadenia využívané regionálnymi predstaviteľmi.



Od začiatku ruskej ofenzívy na Ukrajine prišlo do Británie viac ako 77.200 Ukrajincov.



Hovorca britskej vlády poznamenal, že prevažnej väčšine Ukrajincov sa v Anglicku podarilo usadiť, avšak v menšom počte prípadov došlo k situácii, že zlyhali rodinné vzťahy či iné formy sponzorskej podpory. Zdôraznil však, že v takýchto situáciách majú "mestské rady povinnosť zaistiť, aby rodiny nezostali bez strechy nad hlavou".



Británia zriadila od spustenia invázie koncom februára dve schémy pomoci, ktoré majú obyvateľom Ukrajiny umožniť pricestovať do Spojeného kráľovstva. Jednou možnosťou je prísť za svojimi rodinnými príslušníkmi či predĺžiť si pobyt v krajine. Na využitie druhej možnosti je zase potrebné mať dohodnutú konkrétnu osobu, ktorá figuruje ako sponzor a poskytne danej rodine ubytovanie na najmenej šesť mesiacov.