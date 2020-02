Stovky ľudí vrátane známych osobností protestovali na podporu Assangea

Britská módna návrhárka Vivienne Westwoodová (uprostred) protestuje proti vydaniu zakladateľa Wikileaks Juliana Assangea na trestné stíhanie do USA 22. februára 2020 v Londýne. Foto: TASR/AP

Londýn 22. februára (TASR) - Stovky ľudí vrátane mnohých politikov, hudobníkov a ďalších celebrít pochodovali v sobotu centrom Londýna, aby tak protestovali proti vydaniu zakladateľa organizácie WikiLeaks Juliana Assangea do Spojených štátov. Informovali o tom svetové agentúry DPA, AP a Reuters.Na demonštrácii rečnili Assangeov otec John Shipton či módna návrhárka Vivian Westwoodová. Vystúpil tiež zakladajúci člen skupiny Pink Floyd Roger Waters či rockerka Chrissie Hyndeová, speváčka a gitaristka skupiny The Pretenders. Na protest prišli napríklad aj bývalý grécky minister financií Janis Varufakis, hudobný producent Brian Eno či raperka M.I.A. Demonštrácia vrcholila v blízkosti britského parlamentu.Assangeov otec John Shipton označil uväznenie svojho syna za neopodstatnené. Návrhárka Westwood nazvala Assangea "" a úrady taktiež vyzvala na jeho prepustenie.Účastníci protestnej akcie niesli transparenty s nápismi ako "" či "". Iní sa s výkrikmi "" obracali zase priamo na vládu britského premiéra Borisa Johnsona, píše DPA.Agentúra dodáva, že ľudskoprávni aktivisti na celom svete chystajú na pondelok, keď sa má s Assangeom začať súdne pojednávanie vo veci jeho možného vydania do USA, viacero protestov.Podľa Tima Dawsona z britského Národného zväzu novinárov (NUJ) je znepokojivé, že Assangeov prípad si nezískal väčšiu pozornosť zo strany britských médií. Vydanie zakladateľa WikiLeaks do USA by pritom podľa jeho slov mohlo mať závažné dôsledky pre slobodu médií.Austrálčana Assangea (48) zadržali v Británii v apríli 2019. Dovtedy žil takmer sedem rokov na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne, čím chcel zabrániť svojmu možnému vydaniu do USA.Spojené štáty požadujú Assangeovo vydanie v súvislosti so zverejnením tajných amerických vojenských a diplomatických dokumentov. Americké úrady voči nemu vzniesli už 18 obvinení, väčšinu na základe zákona o špionáži. V prípade usvedčenia môže stráviť za mrežami aj niekoľko desaťročí. Žiadosť o jeho vydanie do USA začne londýnsky súd prerokúvať v pondelok 24. februára.