Štúdia potvrdila vyššie riziko úmrtia na COVID-19 u etnických menšín

Londýn 3. júna (TASR) - Príslušníci etnických menšín v Británii zomierajú v súvislosti s ochorením COVID-19 vo vyššej miere ako tamojšie belošské obyvateľstvo. Vyplýva to z výsledkov štúdie vládnej agentúry Public Health England (PHE), ktoré boli zverejnené v utorok.



Expertov uskutočnením štúdie ešte v apríli poverila britská vláda. Podľa agentúry AP síce uvádza príčiny tejto disproporcie, neponúka však žiadne odporúčania.



Na základe výsledkov štúdie je u Bangladéšanov riziko úmrtia v súvislosti s novým koronavírusom dvakrát vyššie ako u belošského obyvateľstva Británie.



Ľudia pôvodom z Číny, Indie, Pakistanu či Karibiku a príslušníci černošských etnických skupín majú o 10 až 50 percent vyššie riziko úmrtia ako belošské obyvateľstvo Británie.



Štúdia potvrdila, že najvýznamnejší rizikový faktor v spojitosti s ochorením COVID-19 je vek. Pravdepodobnosť úmrtia je u ľudí vo veku 80 a viac rokov viac ako 70-krát vyššia ako u ľudí vo veku do 40 rokov.



Takisto je dvojnásobne vyššia pravdepodobnosť úmrtia u mužov v produktívnom veku v porovnaní so ženami v tomto veku.



Štúdia takisto zistila, že miera úmrtí je výrazne vyššia u pracovníkov opatrovateľských a bezpečnostných služieb a vodičov v cestnej doprave. Príslušníci etnických menšín majú medzi týmito povolaniami vysoké zastúpenie.