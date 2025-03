Británia: Súčasťou koalície ochotných by mohlo byť viac než 30 krajín

Londýn 17. marca (TASR) - Britská vláda očakáva, že súčasťou tzv. koalície ochotných by mohlo byť viac než 30 krajín, ktoré nejakým spôsobom prispejú k dohľadu nad prípadným prímerím na Ukrajine vrátane nasadenia vlastných vojakov. Uviedol to v pondelok hovorca britského premiéra Keira Starmera, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



"Je zrejmé, že možnosti poskytnutia príspevku sa budú líšiť, ale pôjde o významnú silu, pričom značný počet krajín poskytne svoje jednotky a väčšia skupina prispeje inými spôsobmi," povedal hovorca.



Na čele úsilia o vytvorenie koalície ochotných je Starmer spolu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Tvrdia, že takáto skupina štátov je spolu s podporou USA potrebná na to, aby poskytla Ukrajine bezpečnostné záruky a odradila Rusko od prípadného porušenia prímeria.



Starmer aj Macron avizovali, že sú pripravení na Ukrajinu vyslať svojich vojakov. Nie je však jasné, koľko ďalších krajín sa k nim chce pridať.



Britský premiér v sobotu povedal prostredníctvom videokonferencie lídrom viac než dvoch desiatok členských krajín EÚ a NATO, že plán sa momentálne posúva do "operačnej fázy". Vo štvrtok sa majú v Británii druhýkrát stretnúť velitelia armád z desiatok štátov, aby nadviazali na rokovania politikov.



Starmer predtým povedal, že uvíta každú podporu pre koalíciu ochotných. Podľa AFP tým naznačil, že niektoré krajiny by mohli prispieť logistikou alebo monitorovacími kapacitami. Jeho hovorca v pondelok hovoril napríklad o význame technickej podpory, využívania letísk či ubytovania pre posádky.