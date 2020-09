Súd odmietol odložiť pojednávanie o vydaní Assangea do USA

Britská módna návrhárka Vivienne Westwoodová (uprostred) protestuje proti vydaniu zakladateľa Wikileaks Juliana Assangea na trestné stíhanie do USA 22. februára 2020 v Londýne. Foto: TASR/AP

Londýn 7. septembra (TASR) - Britský súd v pondelok zamietol žiadosť zakladateľa WikiLeaks Juliana Assangea o odklad pojednávania, v rámci ktorého sa rozhoduje o jeho prípadnom vydaní do USA. Assange žiadal, aby sa extradičné súdne konanie odložilo až na január budúceho roka, informovala agentúra AP.Obhajoba požadovala viac času na preštudovanie nového textu obžaloby predloženého americkou stranou, ktorý obsahuje 18 obvinení vznesených voči Assangeovi v júni tohto roku.Podľa televízie Sky News bol uvedený spis doručený Assangeovým právnikom len krátko pred pondelkovým začiatkom extradičného pojednávania, takže nemali čas naň náležite zareagovať a pripraviť si argumenty. Zdôraznili tiež, že ku svojmu väznenému mandantovi majú len obmedzený prístup, čo komplikuje vzájomnú spoluprácu.Julian Assange na pondelkovom pojednávaní vyjadril nesúhlas so svojím hroziacim vydaním do USA a potvrdil svoju totožnosť. Okrem toho pred súdom neprehovoril.Súd v pondelok rozhodol aj o predĺžení Assangeovej väzby na základe nových obvinení, ktoré obsahujú dokumenty predložené americkou stranou. Assange podľa svojich právnikov trpí následkom dlhodobej väzby fyzickými a psychickými problémami.Pred budovou súdu sa zhromaždilo niekoľko desiatok Assangeových priaznivcov. Tí jeho stíhanie v USA - súvisiace so zverejnením tajných amerických vojenských a diplomatických dokumentov - označujú za hrozbu pre slobodu tlače a novinárov po celom svete.Americké obvinenia voči Assangeovi sa týkajú prevažne špionáže a sprisahania za účelom preniknutia do počítačových systémov. Austrálčanovi hrozí v prípade usvedčenia až 175 rokov väzenia.