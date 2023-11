Súd otvorí pojednávanie s vydavateľstvom, ktoré žaluje aj princ Harry

Londýn 10. novembra (TASR)- Londýnsky najvyšší súd v piatok rozhodol, že otvorí pojednávanie voči vydavateľovi novín The Daily Mail a Mail on Sunday na základe sťažnosti o nezákonnom získavaní informácií. Vlani ju voči vydavateľstvu podal britský princ Harry a ďalšie osobnosti. TASR správu prevzala z agentúry AFP a webovej stránky stanice BBC.



Vydavateľstvo Associated Newspapers (ANL) žiadalo prípad zastaviť, pretože tvrdenia o nezákonnom získavaní informácií považovalo za premlčané.



Žalobu okrem princa podal aj hudobník Elton John, jeho partner David Furnish, herečka Elizabeth Hurleyová, či členka britskej Snemovne lordov Doreen Lawrenceová.



Bulvárne noviny mali pri získavaní informácií nečestným spôsobom používať odpočúvanie telefónov a áut a získavať zdravotné a finančné informácie. Ich vydavateľ to však kategoricky odmietol a označil to za nezmyselné očierňovanie. Podľa právnikov sú navyše všetky udalosti spomenuté v obvineniach za šesťročnou premlčacou lehotou.



Piatkové rozhodnutie súdu privítal aj herec Hugh Grant z iniciatívy za reformu tlače Hacked Off. "Toto rozhodnutie je výrazný úder pre Daily Mail a skvelá správa pre kohokoľvek, kto chce, aby sa ukázala pravda o údajných nezákonných postupoch tlače," povedal.



Princ Harry by sa v takom prípade mohol opäť zúčastniť na súdnom pojednávaní ako svedok. V júni pred súdom v Londýne svedčil v inom prípade voči vydavateľstvu Mirror Group Newspapers (MGN). Išlo o odpočúvanie jeho telefónu a ďalšie nezákonné spôsoby zhromažďovania informácií.