Sunak nepristúpi na vrátenie tzv. Elginových mramorov Grécku

Londýn 27. novembra (TASR) - Britský premiér Rishi Sunak počas tohtotýždňovej schôdzky s gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom nevyhovie požiadavke Atén o vrátenie tzv. Elginových mramorov Grécku, naznačil v pondelok Sunakov úrad. TASR informuje podľa agentúr DPA a PA Media.



Podľa Downing Street je Britské múzeum v metropole Londýn tým "správnym miestom" pre uloženie tejto vzácnej pamiatky.



Atény dlhodobo požadujú navrátenie tzv. Elginových mramorov, teda starogréckej sochárskej výzdoby, ktorá bola kedysi súčasťou chrámu Parthenón a ďalších budov na aténskej Akropole.



Začiatkom 19. storočia ju z Atén odviezol vtedajší britský vyslanec v Osmanskej ríši Thomas Bruce, známy ako Lord Elgin.



Grécky premiér Mitsotakis už avizoval, že túto otázku opäť otvorí počas tohtotýždňového stretnutia so Sunakom a britským opozičným lídrom Keirom Starmerom v Londýne.



Riaditeľ Britského múzea George Osborne pretým uviedol, že skúma možnosti na vystavenie Elginových mramorov v Grécku. V súvislosti s tým sa objavili špekulácie, že by to mohlo zahŕňať aj dohodu o pôžičke, v rámci ktorej by časť sôch mohla byť poslaná do Atén.



"Neplánujeme zmeniť náš prístup a určite si myslíme, že Britské múzeum je pre ne tým pravým miestom," reagoval na otázku o možnej dohode Sunakov úrad.



Zákon o Britskom múzeu z roku 1963 zakazuje premiestňovanie objektov zo zbierok tejto inštitúcie, pripomína DPA.