Sunak oznámil zvýšenie výdavkov na obranu a novú pomoc Ukrajine

Londýn 23. apríla (TARS) - Spojené kráľovstvo do konca tohto desaťročie zvýši výdavky na obranu na úroveň 2,5 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), oznámil v utorok britský premiér Rishi Sunak. Takisto potvrdil zvýšenie vojenskej pomoci pre Ukrajinu. TASR informuje podľa správ agentúry AP a stanice Sky News.



Ukrajina získa pomoc v hodnote 500 miliónov libier (579 miliónov eur) a celková suma, ktorú Británia od začiatku ruskej invázie Kyjevu poskytla, sa tým zvýši na tri miliardy libier. Britský minister zahraničných vecí Grant Shapps to uviedol na sociálnej sieti X.



Shapps pripomenul, že Británia ako prvá západná krajina Ukrajine poskytla protitankové zbrane, tanky a riadené strely dlhého doletu. "Ak (ruský prezident Vladimir) Putin zvíťazí, bude to lovecká sezóna pre akéhokoľvek diktátora, aby svet vrhol do vojny a chaosu," napísal. Spojené kráľovstvo preto oznámilo svoju najväčšiu dodávku vojenskej pomoci pre Ukrajincov, ktorí bránia hranice slobody.



Sunak navštívil v utorok Poľsko, kde má s premiérom Donaldom Tuskom a generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom diskutovať o bezpečnostnej spolupráci a podpore Kyjeva. Následne v Nemecku bude v stredu rokovať s kancelárom Olafom Scholzom.



Spojené kráľovstvo v súčasnosti na obranu vynakladá o niečo viac než dve percentá svojho HDP. Do toho začalo zahŕňať aj peniaze určené na pomoc Ukrajine, čím podľa kritikov túto sumu umelo navyšuje, píše Sky News.