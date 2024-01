Sunak sa nezhodol s vyjadreniami Camerona o možnom palestínskom štáte

Londýn 31. januára (TASR) - Britský premiér Rishi Sunak sa nezhoduje s vyjadreniami britského ministra zahraničných vecí Davida Camerona na tému uznania palestínskeho štátu. TASR správu prevzala z webovej stránky denníka The Guardian.



Sunak v britskom parlamente reagoval na otázku konzervatívneho poslanca Michaela Ellisa, či súhlasí s možnosťou, že akékoľvek uznanie palestínskeho štátu bude výsledkom rokovaní Izraela a Palestínčanov. Sunak uviedol, že uznanie Palestíny by muselo byť súčasťou celého procesu a dodal, že Spojené kráľovstvo stojí pevne za Izraelom.



Cameron sa o možnom uznaní palestínskeho štátu vyjadril na recepcii s veľvyslancami arabských štátov v Londýne.



"Mali by sme začať uvažovať o tom, ako by palestínsky štát vyzeral, čo by bolo jeho súčasťou a ako by fungoval," uviedol na recepcii. "Keď sa tak stane, spolu so spojencami sa budeme zaoberať otázkou uznania palestínskeho štátu, a to aj na pôde OSN. To by mohla byť jedna z vecí, ktorá prispeje k tomu, že tento proces bude nezvratný."



Sunakova odpoveď zo stredy pripomína miernu výčitku voči Cameronovi. Ellis ani Sunak ministra priamo nespomenuli, pričom ani jeho vyjadrenie na pondelkovej recepcii vyslovene nebolo v rozpore s premiérovými slovami.