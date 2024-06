Ochrankára britského premiéra zadržali, išlo o stávky na termín volieb

Londýn 19. júna (TASR) - Jedného z policajných ochrankárov britského premiéra Rishiho Sunaka zadržali za údajné stávky na dátum parlamentných volieb predtým, než bol oznámený. Oznámila to v stredu britská polícia, píše TASR na základe správy agentúry AP.



Ochrankára zadržali v pondelok pre podozrenie z priestupku pri výkone verejnej funkcie. Stalo sa tak po tom, ako políciu kontaktovala britská Komisia pre hazardné hry. Tá potvrdila, že vyšetruje "možnosť priestupku v súvislosti s dátumom volieb".



Sunak 22. mája oznámil, že parlamentné voľby sa uskutočnia 4. júla. Termín bol prísne utajovaný a jeho oznámenie zaskočilo aj mnohých členov vládnej Konzervatívnej strany. Väčšina z nich predpokladala, že voľby sa uskutočnia na jeseň.



Stávkovanie je v Spojenom kráľovstve veľmi obľúbené. Stávkové kancelárie ponúkajú občanom možnosť tipovať okrem športových zápasov aj na iné udalosti, akými sú voľby či udeľovanie literárnych, hudobných alebo filmových ocenení. Podvádzanie na základe dôverných informácií je v krajine trestné.



Zadržaného ochrankára prepustili na kauciu a až do ďalšieho vyšetrovania ho odvolali zo služby. Jeho totožnosť nezverejnili.



Sunakov poradca Craig Williams, ktorý sa uchádza o znovuzvolenie do parlamentu, minulý týždeň priznal, že ho vyšetruje Komisia pre hazardné hry za to, že podal stávku na termín volieb v hodnote 100 libier (118 eur) krátko pred oznámením ich termínu. Svoje konanie označil za "obrovskú chybu v úsudku" a ospravedlnil sa za ňu, napísala britská spravodajská stanica BBC.