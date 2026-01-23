< sekcia Zahraničie
Tank Challenger 3 prvýkrát absolvoval ostré streľby s posádkou
Počas skúšky s posádkou sa použili protitankové strely a programovateľná viacúčelová munícia na preverenie fungovania nového dela bez vývrtu L55A1 120 mm s architektúrou digitálneho riadenia paľby.
Autor TASR
Londýn 23. januára (TASR) - Spoločnosť Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) a obranné orgány Spojeného kráľovstva oznámili, že tank Challenger 3 (CR3) úspešne absolvoval prvé ostré streľby s posádkou. TASR o tom píše podľa webu army-technology.com.
„Odpálenie najprv na diaľku a potom s posádkou vo veži odráža obrovské množstvo práce, ktorá bola vynaložená na zabezpečenie bezpečnosti, robustnosti a pripravenosti konštrukcie,“ povedala výkonná riaditeľka spoločnosti RBSL Rebecca Richardsová. Diaľkové testy paľby prvé prototypy absolvovali v apríli 2024 v Nemecku.
CR3 má v porovnaní s modelom Challenger 2 novú vežu s výkonnejším kanónom s hladkou hlavňou, kompatibilným s dostupnou muníciou NATO. Má tiež vylepšené senzory, pokročilé pancierovanie a izraelský systém aktívnej ochrany Trophy. Zlepšila sa aj jeho mobilita.
Podľa spravodajských informácií spoločnosti GlobalData je v aktívnej službe 213 tankov CR2, z nich iba 157 je údajne plne funkčných.
Počas skúšky s posádkou sa použili protitankové strely a programovateľná viacúčelová munícia na preverenie fungovania nového dela bez vývrtu L55A1 120 mm s architektúrou digitálneho riadenia paľby. Posádka má bez doplnenia zásob k dispozícii 42 nábojov. Doterajší CR2 mal drážkovaný kanón L30A1 a 52 delených nábojov (projektil a zvlášť hnacia náplň).
Výhodou hladkej hlavne je využívanie širšej palety podkalibrovej munície. Americké a nemecké tanky používajú hladké hlavne už dlhšie, Briti preto museli vyrábať vlastnú muníciu; toto zjednotenie znamená aj zjednodušenie logistiky. Briti s Nemcami už podpísali dohodu o vývoji novej prieraznej munície, ktorú budú používať okrem CR3 aj Leopardy 2.
V rámci výrobného prechodu sa pre výrobu CR3 použije 148 existujúcich podvozkov CR2 v závode Telford v grófstve Shropshire na základe zmluvy v hodnote viac ako 800 miliónov libier s použitím európskeho dodávateľského reťazca.
