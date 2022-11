Británia: Torpédoborec zachránil posádku jachty pri ostrove Wight

Londýn 11. novembra (TASR) - Námorníci z torpédoborca britského Kráľovského námorníctva (Royal Navy) zachránili posádku jachty, ktorá sa potopila pri ostrove Wight pri južnom pobreží Anglicka. TASR správu prevzala v piatok zo stanice Sky News.



Torpédoborec HMS Diamond vo štvrtok krátko po vyplávaní z námornej základne v meste Portsmouth zachytil núdzové volanie civilnej jachty. Tá smerovala z južného Anglicka do obce Honfleur na severe Francúzska, keď začala naberať vodu.



Členovia posádky torpédoborca sa na člne priblížili k jachte a vyzdvihli štyri z piatich osôb, ktoré sa na nej nachádzali. Zachránené osoby na palube HMS Diamond prezreli zdravotníci a neskôr boli prepravené do nemocnice záchranným člnom.



Trojica námorníkov z torpédoborca sa následne vrátila k jachte, pomohla jej kapitánovi stabilizovať plavidlo a doplaviť sa naspäť do Británie.



Na záchrannej operácii sa zúčastnila aj dobrovoľnícka organizácia Royal National Lifeboat Institution (RNLI) a helikoptéra francúzskej pobrežnej stráže.



HMS Diamond bola nablízku, keď jachta vyslala núdzové volanie, a preto bola schopná včas zasiahnuť, uviedol veliteľ torpédoborca.