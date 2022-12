Pod chlapcami sa v Británii prelomil ľad, traja z nich zomreli

Londýn 12. decembra (TASR) - Traja chlapci vo veku osem, desať a 11 rokov, pod ktorými sa prelomil ľad na jazere neďaleko Birminghamu, zomreli. Štvrtý chlapec vo veku šesť rokov je naďalej v kritickom stave v nemocnici, oznámila v pondelok miestna polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Traja chlapci tragicky zahynuli, keď včera večer spadli do jazera v parku Babbs Mill v meste Solihull," uviedla polícia grófstva West Midlands, kde sa incident odohral.



Pod chlapcami sa prelomil ľad a hoci sa ich podarilo vytiahnuť, mali zástavu srdca a v kritickom stave boli prevezení do nemocnice. "Nanešťastie sa ich nepodarilo oživiť. Myslíme v tomto ťažkom období na ich rodiny a priateľov," uvádza polícia.



Na zamrznutom jazere sa podľa svedkov pohybovali aj iné deti. "Pokračuje prehľadávanie jazera, keďže sa snažíme zistiť, čo presne sa stalo a či do vody nespadol aj niekto iný," uviedla polícia.



Britániu cez víkend zasiahol silný mráz a sneženie, pričom teploty klesli na -10 stupňov Celzia, čo výrazne narušilo dopravu. Britská meteorologická služba vydala niekoľko varovaní v súvislosti so snehom, hmlou a mrazom, uviedla však, že takéto počasie nie je pre december nezvyčajné.



Londýnske letisko Stansted upozornilo, že pre nepriaznivé počasie sa môže narušiť plynulosť jeho prevádzky, pričom v pondelok ráno bolo zrušených niekoľko letov. Vyše 50 letov v nedeľu zrušili aj na najväčšom londýnskom letisku Heathrow.