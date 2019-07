Z britskej vlády odchádzajú ďalší ministri vrátane Hunta

Traja ministri podali demisiu, odmietajú spolupracovať s Johnsonom

Londýn 24. júla (TASR) - Doterajší britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt oznámil, že odchádza zo svojho postu po tom, ako bol v stredu vymenovaný za premiéra novozvolený líder Konzervatívnej strany Boris Johnson so zámerom výrazne obmeniť vládny kabinet. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Hunt bol vyzývateľom Johnsona v súboji o líderstvo v strane a ďalší vývoj okolo jeho osoby bol predmetom záujmu médií. Vyjadril sa, že vo funkcii ministra zahraničných vecí chcel zostať, Johnson mu však ponúkol inú úlohu.Hunt sa tak pripojil k ďalším členom kabinetu Johnsonovej predchodkyne Theresy Mayovej, ktorí podali demisiu alebo ich Johnson bezprostredne po vymenovaní odvolal. Vo svojom tvíte deklaroval, žeodkiaľ bude nového premiéra "Podľa informácií agentúry AFP by mal Hunta vystriedať bývalý minister pre vystúpenie Británie z Európskej únie (brexit) Dominic Raab.V súvislosti s nástupom Johnsona oznámili svoj odchod z vlády konzervatívcov aj ministri financií, spravodlivosti, rozvojovej pomoci, obrany, obchodu, školstva, dopravy či miestnej samosprávy. Viacerí z nich boli známi ako proeurópski politici, odmietajúci hrozby Johnsona, že Británia opustí Európsku úniu v plánovanom termíne 31. októbra aj v prípade, že sa dovtedy nepodarí schváliť príslušnú dohodu.Johnson krátko po svojom vymenovaní našiel náhradu aj za ďalších odchádzajúcich ministrov. Novým šéfom rezortu financií má byť doterajší minister vnútra Sajid Javid, ktorého v pôvodnej funkcii vystrieda Priti Patelová.Britskí ministri financií, spravodlivosti a rozvojovej pomoci - Philip Hammond, David Gauke a Rory Stewart - odstúpili v stredu zo svojich postov pred tým, ako má byť vymenovaný za premiéra novozvolený líder Konzervatívnej strany Boris Johnson. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.Trojica proeurópskych konzervatívcov ohlásila už v uplynulých dňoch, že v prípade vymenovania Johnsona podá demisiu. Týmto krokom zrejme predišli odvolaniu novým premiérom. Ten podľa medializovaných informácií plánuje väčšiu reorganizáciu vládneho kabinetu, v ktorom má po novom pôsobiť mnoho radikálnych zástancov vystúpenia Británie z Európskej únie.Svoju demisiu medzitým odovzdala do rúk kráľovnej Alžbety II. aj samotná dosluhujúca premiérka Theresa Mayová.Hammond zverejnil na Twitteri kópiu svojho rezignačného listu, ktorý poslal Mayovej. Napísal, že trojročné pôsobenie v Mayovej vláde bolo preňho "". "" dodal odchádzajúci šéf rezortu financií.Minister spravodlivosti Gauke už pred niekoľkými dňami povedal, že nebude môcť vykonávať svoje povinnosti, ak sa Johnson v pozícii premiéra bude usilovať o tzv. brexit bez dohody. Odchod z Únie bez dohody by podľa jeho vyjadrenia pre noviny The Sunday Times viedol k potupe krajiny.