Británia: Traja propalestínski aktivisti ukončili hladovku
Hladovku zrušili podľa denníka The Guardian po tom, čo britská vláda rozhodla, že neuzavrie zmluvu v hodnote dvoch miliárd libier s britskou pobočkou izraelskej zbrojovky Elbit Systems.
Autor TASR
Londýn 15. januára (TASR) - Traja zadržaní britskí propalestínski aktivisti v stredu po 73 dňoch ukončili protestnú hladovku. Oznámila to aktivistická organizácia Prisoners for Palestine (Väzni pre Palestínu). V súčasnosti drží protestnú hladovku už len jedna osoba, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Trojicu aktivistov budú v Británii súdiť za údajné vlámanie a spôsobenie škôd na majetku v mene skupiny Palestine Action. Táto skupina bola začiatkom júla po sérii vandalských činov zaradená na zoznam organizácií považovaných v Spojenom kráľovstve za teroristické.
Zadržaní aktivisti vo veku 20 - 31 rokov obvinenia odmietajú. S hladovkou začali v novembri, aby tak vyjadrili protest proti zaobchádzaniu s nimi. Vyzvali tiež, aby ich počas čakania na súdny proces prepustili z väzenia na kauciu. Okrem toho žiadajú aj zrušenie zákazu skupiny Palestine Action.
Britský premiér Keir Starmer odmietol tvrdenia o zlom zaobchádzaní so zadržanými aktivistami. Podľa neho boli v prípade týchto aktivistov dodržané všetky pravidlá a postupy.
Spoluzakladateľka skupiny Palestine Action Huda Ammoriová rozhodnutie zakázať túto organizáciu v júli napadla na súde. Zákaz organizácie kritizovali viaceré ľudskoprávne organizácie, Rada Európy aj vysoký komisár OSN pre ľudské práva.
