Tretie kolo pobrexitových rozhovorov prinieslo len malý pokrok

Londýn 15. mája (TASR) – Brusel a Londýn dosiahli len "veľmi malý" pokrok smerom k dosiahnutiu dohody o budúcich pobrexitových obchodných vzťahoch. Povedal to splnomocnenec britskej vlády pre brexit David Frost, ktorého vyjadrenia priniesla agentúra DPA.



Dnes skončilo tretie kolo rozhovorov o pobrexitovej obchodnej dohode medzi EÚ a Britániou, ktoré prebiehalo prostredníctvom videokonferencie.



"Je mi však ľúto, že sme dosiahli len veľmi malý pokrok smerom k dohode v najdôležitejších nevyriešených otázkach medzi nami," povedal Frost. Vrcholných predstaviteľov Európskej únie obvinil, že zaujali "ideologický prístup", ktorý dosiahnutie obojstranne výhodnej dohody sťažuje.



Hlavnou prekážkou je podľa jeho slov to, že EÚ trvá na zahrnutí súboru nových a "nevyvážených" návrhov v súvislosti s vytvorením rovnakých podmienok v oblasti obchodu.



Rovnaké pravidlá a normy by bránili podnikom z jednej krajiny získať konkurenčnú výhodu v porovnaní s podnikmi v ďalších krajinách, vysvetľuje na svojej webovej stránke stanica BBC. Ide o spravodlivú a otvorenú súťaž na trhu.



Britský splnomocnenec Brusel obvinil, že sa Britániu snaží pripútať k zákonom či normám EÚ alebo rozhodovať o jej domácich zákonoch spôsobom, aký v rámci dohôd o voľnom obchode nemá obdobu.



Posun v rokovaniach je podľa neho možný len v prípade, že si EÚ uvedomí, že Británia dohodu na takýchto základoch neuzavrie.