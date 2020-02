Trump údajne ponúkol Assangeovi milosť výmenou za očistenie Ruska

Londýn 19. februára (TASR) - Zakladateľ webovej stránky WikiLeaks Julian Assange, zadržiavaný v Británii vo väzbe, plánuje na súdnom pojednávaní o svojom vydaní do USA vyhlásiť, že administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa mu ponúkla milosť. Podmienkou bolo, aby tvrdil, že Rusko sa nepodieľalo na úniku e-mailov Demokratického národného výboru (DNC) počas kampane pred voľbami amerického prezidenta v roku 2016.



Assangea zadržiavajú v britskej väznici, kým bojuje proti svojmu vydaniu do Spojených štátov pre obvinenia zo špionáže. Riadne pojednávanie na súde sa má začať na budúci týždeň.



Na predbežnom pojednávaní v stredu v Londýne Assangeov obhajca Edward Fitzgerald spomenul vyhlásenie Assangeovej právničky Jennifer Robinsonovej - tá povedala, že istého republikánskeho kongresmana videli na návšteve obžalovaného Assangea, keď žil v exile na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne. Informovala o tom tlačová agentúra Press Association (PA) a následne agentúra DPA.



Republikánsky kongresman Dana Rohrabacher údajne navštívil Assangea a povedal, že republikánsky prezident ho poveril, aby mu ponúkol milosť, ak vyhlási, že Rusko nemalo nič spoločné s únikom citlivých údajov DNC.



Pred americkými prezidentskými voľbami v roku 2016 unikli e-maily vysokopostavených politikov z Demokratickej strany a boli zverejnené na webovej stránke WikiLeaks.



Sudkyňa Vanessa Baraitserová uviedla, že tento dôkazový materiál je prípustný.



Biely dom vydal v stredu neskôr vyhlásenie popierajúce toto tvrdenie Assangeových právnikov.



"Prezident (Trump) sotva pozná Danu Rohrabachera, vie len to, že je bývalým kongresmanom. Nikdy sa s ním nerozprával o tejto téme a vlastne ani o inej. Je to... úplný výmysel a totálne klamstvo. Toto je zrejme ďalší, nekonečný hoax a totálna lož z dielne DNC," vyhlásila tlačová tajomníčka Bieleho domu Stephanie Grishamová.



Vláda USA obviňuje Assangea zo sprisahania s bývalým analytikom americkej armády, dnes vystupujúcim pod menom Chelsea Manningová - údajne spolu naplánovali únik a zverejnenie množstva tajných materiálov v roku 2010.



Dokumenty súvisia s vojnami v Iraku a Afganistane a s informáciami o zdrojoch tajných správ.