Trump zrušil tlačovú konferenciu po summite NATO

Londýn 4. decembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu na Twitteri uviedol, že zrušil plánovanú tlačovú konferenciu po skončení summitu NATO, ktorý sa konal pri príležitosti založenia Aliancie vo Watforde neďaleko Londýna.



"Keď sa skončia dnešné stretnutia, vraciam sa do Washingtonu. Tlačovú konferenciu po skončení (summitu) NATO robiť nebudeme, lebo sme ich za dva dni absolvovali už dosť. Všetkým prajem šťastnú cestu!" napísal na Twitteri Trump.



Americký prezident sa vyjadril aj k zvyšovaniu výdavkov na obranu, ktoré od viacerých členských štátov NATO dlhodobo požaduje. "Za posledné tri roky sa podarilo dosiahnuť veľký pokrok. Ostatné štáty okrem USA sa dohodli, že za jeden rok zaplatia o 130 miliárd dolárov viac a do roku 2024 to bude 400 miliárd. NATO bude bohatšie a silnejšie ako kedykoľkvek predtým," uviedol americký prezident.