Trussová sa ospravedlnia za chyby počas prvých týždňov vo funkcii

Londýn 18. októbra (TASR) - Britská premiérka Liz Trussová sa v pondelok ospravedlnila za chyby vo svojom programe, ktorý zahŕňal výrazné daňové úľavy a spôsobil pokles jej popularity. Odstúpiť však podľa svojich slov nemieni. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



"Chcem prijať zodpovednosť a ospravedlniť sa za chyby, ktoré sa stali," povedala Trussová pre stanicu BBC. Premiérka podľa svojich slov chcela konať s cieľom pomôcť ľuďom s účtami za energie. "Postupovali sme však príliš rýchlo a zašli sme priďaleko," dodala.



Nový britský minister financií Jeremy Hunt v pondelok zrušil "takmer všetky" opatrenia na zníženie daní, ktoré boli zverejnené minulý mesiac v návrhu rozpočtu jeho predchodcu Kwasiho Kartenga a ktoré otriasli finančnými trhmi.



Trussová Hunta do funkcie vymenovala v piatok 14. októbra. Vyjadrila presvedčenie, že musí zmeniť svoje smerovanie a preto túto zmenu uskutoční.



Trussová s Kwartengom v septembri predstavili plán, ktorý zahŕňal zníženie daní s cieľom pomôcť hospodárstvu prekonať stagnáciu. Tieto škrty by však podľa expertov vytvorili dieru v rozpočte.



Trussová v reakcii na dôsledky svojich opatrení priznala, že vzniknutá situácia je pre rodiny v krajine "veľmi zložitá", a sľúbila, urobí všetko, čo jej v jej silách, s cieľom pomôcť im.



Trussová, ktorá sa stala premiérkou aj predsedníčkou Konzervatívnej strany na začiatku septembra, čelí možnému odvolávaniu, pripomína Reuters. Poslanci jej Konzervatívnej strany by sa o to podľa správ britských médií mohli pokúsiť už počas tohto týždňa. Premiérka však v pondelok vyjadrila odhodlanie doviesť konzervatívcov až do ďalších volieb.