Británia údajne chce anulovať časti dohody o brexite

Londýn/Brusel 7. septembra (TASR) - Rokovania o budúcich obchodných vzťahoch medzi Britániou a Európskou úniou (EÚ) sú opäť ohrozené. Londýn totiž varoval Brusel, že môže zrušiť časti dohody o vystúpení, ak sa s úniou nedohodne na obchodnej dohode do 15. októbra.



Británia údajne plánuje prijať nový zákon, ktorý by anuloval časti januárovej dohody o brexite, čo by zrejme ohrozilo celú dohodu a vyvolalo nepokoje v Severnom Írsku.



Očakáva sa, že časti návrhu zákona o vnútornom trhu "eliminujú platnosť častí dohody o vystúpení" v oblastiach, ako sú napríklad štátna pomoc alebo colné kontroly na severoírskej hranici, uviedol denník Financial Times s odvolaním sa na tri zdroje oboznámené s prípravou tejto legislatívy.



Diplomatov EÚ táto správa prekvapila a znepokojila a uviedli, že takýto krok by poškodil globálnu prestíž Británie a zvýšil pravdepodobnosť chaosu po skončení prechodného obdobia, ktoré by malo trvať do 31. decembra.



Britská libra sa v reakcii na správu voči doláru aj euru oslabila približne o pol percenta.



Británia ako posledný termín dosiahnutia obchodnej dohody, ktorá by regulovala obchodné vzťahy s EÚ, stanovila 15. október. "Ak sa dovtedy nedokážeme dohodnúť, potom podľa mňa nebudeme mať vzájomnú obchodnú dohodu a obe strany by to mali akceptovať a posunúť sa ďalej," povedal britský premiér Boris Johnson v pondelok.



Niektorí probrexitoví konzervatívci tvrdia, že Británia by mala vypovedať dohodu o vystúpení z EÚ, pretože predstavuje ústavné riziko aj v prípade, že sa obe strany dohodnú na budúcom partnerstve.



Naopak diplomati z EÚ podobné snahy odsúdili. "Ak sa Británia rozhodne nerešpektovať svoje medzinárodné záväzky, poškodí svoje medzinárodné postavenie," povedal jeden z diplomatov. "Kto by chcel uzatvárať obchodné dohody s krajinou, ktorá neimplementuje medzinárodné zmluvy. Bola by to zúfalá a v konečnom dôsledku sebazničujúca stratégia."