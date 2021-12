Británia udelila Francúzsku 23 licencií na rybolov v britských vodách

Brusel 11. decembra (TASR) - Británia udelila francúzskym rybárom 23 dodatočných licencií na rybolov v britských vodách, uviedol v sobotu hovorca britskej vlády.



Stalo sa tak deň po termíne, ktorý Paríž stanovil na vyriešenie sporu o práva na rybolov po odchode Británie z EÚ. Paríž naďalej požaduje viac ako 80 licencií, informovala agentúra AFP.



Pred brexitom mohli francúzski rybári loviť hlboko v britských vodách. Teraz potrebujú špeciálne licencie od britskej vlády a od britských území Jersey a Guernsey.



Francúzska ministerka pre námorné záležitosti Annick Girardinová v reakcii na rozhodnutie britských úradov, prijaté v piatok, uviedla, že Francúzsko a EÚ budú "pokračovať v práci", aby od Britov získali približne 80 stále chýbajúcich licencií na rybolov.



"Táto práca sa v posledných dňoch zrýchlila, vďaka čomu bolo možné od minulého týždňa potvrdiť alebo získať viac ako 80 licencií pre francúzskych rybárov," uviedla Girardinová.



Medzičasom rybári z regiónu Hauts-de-France avizovali prijatie opatrení, ktorými chcú zabrániť dovozu britských produktov, pričom so sklamaním uviedli, že ich "Európska komisia opustila".



Spor o licencie na rybolov prehĺbil zhoršujúce sa bilaterálne vzťahy medzi Britániou a Francúzskom, ktoré sa tento rok vyostrili v súvislosti s pokusmi ilegálnych migrantov dostať sa do Británie cez Lamanšský prieliv, ale aj v súvislosti s viacerými postbrexitovými obchodnými dohodami a predajom ponoriek do Austrálie.



Rozhodnutie britských úradov o licenciách pre francúzskych rybárov prichádza deň pred tým, ako sa v nedeľu v Bruseli stretnú ministri rybného hospodárstva EÚ, aby rozhodli o ročných kvótach na rybolov v európskych vodách.



Rozhovory o stanovení ročných rybolovných kvót v spoločných vodách s Britániou vedie EÚ oddelene.