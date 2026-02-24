< sekcia Zahraničie
Británia udelila Reddit pokutu za nedostatočnú ochranu údajov detí
Platforma podľa ICO riadne neoverovala vek mladistvých a „nezákonne“ využívala údaje detí.
Autor TASR
Londýn 24. februára (TASR) - Britský Úrad komisára pre informácie (ICO) v utorok oznámil, že americkej platforme Reddit uložil pokutu 14,5 milióna libier za nedostatočnú ochranu osobných údajov detí. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a AP.
Platforma podľa ICO riadne neoverovala vek mladistvých a „nezákonne“ využívala údaje detí. „Tieto zlyhania znamenali, že Reddit nezákonne používal údaje detí a potenciálne ich vystavoval nevhodnému a škodlivému obsahu,“ uviedol britský úrad. Reddit v reakcii vyhlásil, že sa voči rozhodnutiu odvolá.
ICO na základe vyšetrovania zistil, že hoci Reddit zakazuje deťom do 13 rokov používať svoju platformu, až do júla 2025 nezaviedol žiadne opatrenia na overovanie ich veku. „Osobné údaje detí mladších ako 13 rokov boli zhromažďované a používané spôsobmi, ktorým nerozumeli, s ktorými nemohli súhlasiť a ktoré nemohli kontrolovať,“ uviedol v utorok komisár pre informácie John Edwards.
Britský ICO začal americkú platformu vyšetrovať v marci 2025. Teraz uviedol, že opatrenia Redditu týkajúce sa overovania veku bude naďalej priebežne kontrolovať ako bežnú súčasť svojich postupov.
Vyšetrovanie sa týkalo aj sociálnej siete TikTok a platformy Imgur určenej na nahrávanie a prehliadanie obrázkov, ktorá v jeho dôsledku zablokovala používateľom zo Spojeného kráľovstva prístup k svojmu obsahu.
