Británia uistila Ukrajinu o pokračujúcej podpore

Londýn 22. augusta (TASR) – Spojené kráľovstvo ubezpečilo Ukrajinu pri príležitosti stredajšieho sviatku Dňa nezávislosti o svojej podpore vo vojne proti Rusku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Nikdy som nepochyboval o tom, že Ukrajina tento boj vyhrá, pretože žiadna mocnosť na svete nemôže poraziť vlastenectvo 44 miliónov Ukrajincov," vyhlásil britský premiér Boris Johnson vo videoposolstve zverejnenom v stredu.



"A nech to bude trvať akokoľvek dlho: Spojené kráľovstvo bude stáť pri Ukrajine a poskytne jej každú možnú vojenskú, hospodársku a humanitárnu podporu," dodal.



Pred vchodom do úradu premiéra na londýnskej Downing Street umiestnili oblúk zo slnečníc, ktoré sú symbolom Ukrajiny. Pokračovanie podpory prisľúbili aj obaja kandidáti na funkciu premiéra, ktorú Johnson uvoľní v septembri.



Ukrajina nebude mať bližšieho spojenca ako Britániu, prisľúbila ministerka zahraničných vecí Liz Trussová vo vyjadrení pre denník The Daily Telegraph. Avizovala tiež, že Londýn bude zverejňovať ešte viac informácií tajných služieb o ruských dezinformačných praktikách, aby "odhalil svetu stratégiu Putina".



Exminister financií Rishi Sunak a Trussovej súper v súboji o post predsedu vlády v otvorenom liste vyzdvihol obyvateľov Ukrajiny za odpor voči invázii. O tom, kto nahradí Johnsona na postoch lídra Konzervatívnej strany i premiéra, sa rozhodne 5. septembra.



Londýn a Kyjev začali v stredu rokovania o odstránení bariér pre ukrajinské firmy v digitálnom obchode. Plánovaná dohoda podporí tvorbu pracovných miest aj rodiny na Ukrajine po útoku Ruska, oznámila britská vláda.