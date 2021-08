Británia ukončila svoju evakuačnú operáciu v Afganistane

Londýn 29. augusta (TASR) - Z letiska Hámida Karzaja v afganskej metropole Kábul odleteli v sobotu poslední príslušníci britských ozbrojených síl. Londýn tak ukončil svoju evakuačnú operáciu aj napriek tomu, že v Afganistane sú stále stovky ľudí, ktorí majú nárok na presídlenie do Spojeného kráľovstva, informovala agentúra AFP.



"Ďakujeme všetkým, ktorí tak statočne slúžili pod obrovským tlakom a v hrozných podmienkach aby zaistili evakuáciu tých najzraniteľnejších civilistov," napísalo na Twitteri britské ministerstvo obrany.



Britským vojakom, ktorí sa podieľali na evakuácii poďakoval aj premiér Boris Johnson s tým, že za menej ako dva týždne sa im podarilo evakuovať viac ako 15.000 ľudí.



V rámci evakuačnej operácie s názvom Pitting bolo do Kábulu z Británie vyslaných viac ako 1000 vojakov, diplomatov a predstaviteľov vlády s cieľom zachrániť pred Talibanom britských občanov a afganských spojencov, približuje britský denník The Guardian.



Podľa náčelníka generálneho štábu britských ozbrojených síl generála Nicka Cartera bola evakuačná operácia tak "úspešná, ako to len v daných podmienkach bolo možné".



Britský minister obrany Ben Wallace skôr v sobotu informoval, že podľa jeho odhadov sa v Afganistane nachádza ešte 1100 Afgancov, ktorí spĺňajú podmienky na to, aby mohli byť evakuovaní.



Carter zároveň dodal, že v prípade, ak sa týmto Afgancom podarí nejakým spôsobom z Afganistanu odísť, budú v Británii vítaní.



Spojené štáty stanovili ako konečný termín odchodu z Afganistanu utorok 31. augusta. Washington avizoval, že americké sily budú z Kábulu prevádzkovať evakuačné lety do poslednej možnej chvíle.