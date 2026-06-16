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Británia Ukrajine dodá urán a uvalí nové sankcie na Rusko
Britská vláda nové opatrenia oznámila deň po tom, čo jej sily v Lamanšskom prielive zadržali tanker z tejto flotily.
Autor TASR
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Londýn 16. júna (TASR) - Spojené kráľovstvo dodá Ukrajine obohatený urán pre jej jadrové elektrárne a uvalí na Rusko nové sankcie, pred summitom lídrov skupiny G7 to v pondelok vyhlásil britský premiér Keir Starmer. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Británia odsudzuje „barbarské útoky“ Ruska na Ukrajinu a „zintenzívňuje“ svoje opatrenia tým, že „odrezáva príjmy, ktoré financujú Putinovu vojnu, a pomáha Ukrajine prežiť nadchádzajúce zimy“, uviedol Starmer podľa vyhlásenia svojej kancelárie.
Urán Londýn Kyjevu dodá prostredníctvom dohody o financovaní vývozu v hodnote 210 miliónov libier (242,92 milióna eur), ktorá umožní umožní britskej spoločnosti Urenco dodávať obohatený urán ukrajinskému prevádzkovateľovi jadrových elektrární Enerhoatom, uviedol Starmerov úrad.
Chystané nové sankcie tiež podľa Londýna „oslabia ruské vojnové úsilie na viacerých frontoch“. Zamerané budú najmä na tzv. ruskú tieňovú flotilu, ktorú Moskva využíva na obchádzanie sankcií.
Britská vláda nové opatrenia oznámila deň po tom, čo jej sily v Lamanšskom prielive zadržali tanker z tejto flotily.
Na summite G7 vo francúzskom kúpeľnom meste Évian-les-Bains sa v utorok zúčastní aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V rámci širšieho pracovného zasadnutia venovaného Ukrajine bude rokovať s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, nepôjde však o samostatné stretnutie medzi štyrmi očami.
Británia odsudzuje „barbarské útoky“ Ruska na Ukrajinu a „zintenzívňuje“ svoje opatrenia tým, že „odrezáva príjmy, ktoré financujú Putinovu vojnu, a pomáha Ukrajine prežiť nadchádzajúce zimy“, uviedol Starmer podľa vyhlásenia svojej kancelárie.
Urán Londýn Kyjevu dodá prostredníctvom dohody o financovaní vývozu v hodnote 210 miliónov libier (242,92 milióna eur), ktorá umožní umožní britskej spoločnosti Urenco dodávať obohatený urán ukrajinskému prevádzkovateľovi jadrových elektrární Enerhoatom, uviedol Starmerov úrad.
Chystané nové sankcie tiež podľa Londýna „oslabia ruské vojnové úsilie na viacerých frontoch“. Zamerané budú najmä na tzv. ruskú tieňovú flotilu, ktorú Moskva využíva na obchádzanie sankcií.
Britská vláda nové opatrenia oznámila deň po tom, čo jej sily v Lamanšskom prielive zadržali tanker z tejto flotily.
Na summite G7 vo francúzskom kúpeľnom meste Évian-les-Bains sa v utorok zúčastní aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V rámci širšieho pracovného zasadnutia venovaného Ukrajine bude rokovať s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, nepôjde však o samostatné stretnutie medzi štyrmi očami.