V Británii uložili tresty páru, ktorý zotročoval slovenských Rómov

Londýn 22. júna (TASR) - Slovensko-poľský pár, ktorý v anglickom meste Bristol roky zotročoval mladých Rómov zo SR, sa v stredu dozvedel výšku trestu. Súd uložil 45-ročnému Slovákovi Marošovi T. trest odňatia slobody v trvaní 16 rokov. Jeho komplicka, 46-ročná Poľka Joanna G. dostala deväťročný trest za mrežami. Dvojicu uznali za vinnú zo spáchania viacerých trestných činov ešte v apríli, po trojmesačnom procese. Informovala o tom televízna stanica Sky News.



"S obeťami vášho zločineckého sprisahania ste zaobchádzali, akoby to boli hnuteľné veci. Predstavovali pre vás peňažnú hodnotu rovnako ako dobytok na farme," povedal podľa denníka Bristol Post sudca Martin Picton počas vynášaniu rozsudku.



Odsúdení previezli do Spojeného kráľovstva najmenej 29 osôb, z ktorých niektoré boli vychované v detských domovoch na Slovensku. Sľúbili im lepší život v Británii. Namiesto toho ich však držali v dome prezývanom "brána do pekla". Mladým Rómom po pricestovaní na ostrovy zobrali pasy a nútili ich pracovať v mužovej autoumyvárni či v nechtovom salóne. Rómovia boli nútení pracovať 16 až 18 hodín denne, sedem dní v týždni. Obete čelili fyzickému násiliu a vyhrážkam smrťou. Sľúbené peniaze nikdy nedostali. Podľa vyšetrovateľov pár míňal financie v kasínach alebo na drahé autá.



Britská Národná kriminálna agentúra (NCA) uviedla, že v rokoch 2010 až 2017 bolo z účtov obetí prevedených takmer 300.000 libier (v prepočte takmer 350.000 eur). Odsúdený muž tiež nezaplatil svojim obetiam 923.000 libier (vyše milión eur) za prácu v autoumyvárni. Toľko by totiž obete zarobili, keby dostávali minimálnu mzdu počas obdobia páchania trestného činu, dodala NCA.



Pár čelil v Británii obvineniu zo zločinu obchodovania s ľuďmi a novodobého otroctva. Prokuratúra uviedla, že toto "naozaj trýznivé" zneužívanie trvalo takmer desaťročie, pričom obete "boli vystavené životu v biede, aby plnili vrecká dvoch bezohľadných jednotlivcov". Jedna z obetí bola nútená pracovať v autoumyvárni so zlomenou rukou, zatiaľ čo ďalšia po otehotnení utiekla a porodila podvyživené dieťa.